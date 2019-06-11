吉園圃將停用 農委會：產銷履歷農產設專區優先拍賣

2019-06-11 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



農委會「吉園圃」安全蔬果標章於本月15日後正式停用，並由「產銷履歷」等3種安全認證接棒；為鼓勵農友從吉園圃升級其他認證，農委會主委陳吉仲今天也在台北農產運銷公司宣導升級好處，強調政府除補助農友驗證費之外，還加碼推出環境獎勵每年每公頃1.5萬元，同時批發市場也會設置專區優先拍賣產銷履歷認證農產。北農產銷履歷有機蔬果專區今天也正式揭牌。

以農產品農藥殘留為管理目標的吉園圃即將全面退場，農委會目前已協助15.5%農友從吉園圃標章升級到產銷履歷認證，產銷履歷不只公開產銷流程、可追溯源頭，也紀錄第三方安全等驗證。

陳吉仲表示，農產品相關認證，目前有4種，包含產銷履歷、有機或友善耕作、台灣農產品生產追溯條碼及吉園圃，然而吉園圃驗證只由農委會單一單位執行，吉園圃信任程度因此受質疑；吉園圃退場後，農友可選擇升級產銷履歷等具備第三方安全檢驗的認證來升級。

陳吉仲說，政府近年推動吉園圃升級產銷履歷，也提出配套，包含補助農友進行驗證的費用三分之二，參與的農友每年每公頃還有1.5萬元產銷履歷環境給付，目前吉園圃已有3000多公頃轉到產銷履歷，未來還會持續增加，政府也會安排種子教師、輔導員來協助地方農友升級認證。