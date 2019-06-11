暑假到 飯店、遊樂園看準商機辦活動

2019-06-11 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



南台灣的盛夏，許多人想利用暑假帶孩子出遊，高雄市農業局的一日農夫推出一系列盛夏農村小旅行，飯店業者辦廚藝營，遊樂園安排高鐵、高捷、樂園交通一條龍，非常多元。

高雄市農業局舉辦的「高雄一日農夫」結合農民及社區夥伴，將農村生活搭配體驗，今天暑假結合甲仙、杉林、旗山、美濃、六龜、茄萣、阿蓮等區，推出山海一線盛夏遊程，暢遊美濃獅山，還有六龜十八羅漢山隧道秘境的私藏景點；也可以以搭乘古早舢筏遊二仁溪，聽老船長說濕地、考眼力找彈塗魚；造訪在地食材故鄉，品嘗鳳梨香蕉荔枝芒果芋頭愛玉等當令蔬果，還能親手採摘，享受下田豐收的快樂。

大魯閣草衙道購物中心、鈴鹿賽道樂園及華園飯店草衙館交通便捷；外籍遊客能從小港機場搭乘高雄捷運至草衙站，中北部親子家庭還能選擇「高鐵高捷聯票」，提供高鐵標準車廂75折，高鐵、高捷、樂園交通一條龍，省時又便利。樂園不僅有多項的體驗設施，鄰近大魯閣草衙道購物中心與華園飯店，暑假期間更推出「一日草衙生活圈，一家三口6000元有找」，吃喝玩樂住通通一站搞定。