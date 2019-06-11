各地雨勢出現 氣象局發布豪雨特報

2019-06-11 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受到梅雨鋒面與西南氣流影響，各地陸續出現降雨，中央氣象局發布剛才豪雨特報。

氣象局表示，今日苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、雲林縣山區、嘉義縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率。