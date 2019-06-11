陰囊腫如葡萄柚 肝硬化腹水惹禍

2019-06-11 11:38 中央社 台北11日電



一名40歲廚師近2個月肚子愈來愈大，以為是吃太多，但近期肚臍眼鼓起一包，腳腫無法穿鞋，甚至連陰囊都腫如葡萄柚，就醫發現是肝硬化，腹腔充滿腹水。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初今天在記者會表示，人體的水分如果排不出去會累積在身體，陰囊腫大也是因為充滿腹水，如果沒有釐清原因，不僅外觀受到影響，也會有消化不良、細菌感染等一連串併發症風險。

會引起腹水的原因可能很多，包含肝硬化、感染、腫瘤、心臟、腎臟的問題等。

40歲蔡先生這2個月來肚子愈來愈大，他以為是吃多了，不以為意。直到最近幾天，發覺肚臍眼鼓起一大包，平常穿的皮鞋因腳腫穿不下，甚至陰囊也愈來愈腫，腫的像葡萄柚一樣大，又忍了1、2週，懷疑是泌尿道問題才就醫。

檢查後發現，蔡先生是腹水引起的陰囊腫大，轉診到胃腸肝膽科。超音波檢查發現，肝臟表面凹凸不平已經有明顯的肝硬化，腹腔內充滿腹水。

肝硬化是肝臟細胞長期發炎後，細胞壞死結疤，嚴重纖維化的結果。誘發因素包含慢性肝炎（B型肝炎、C型肝炎）、飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常、自體免疫系統疾病、先天性疾病。

康本初表示，肝硬化在初期症狀往往不明顯，進入中、末期會出現疲倦、消瘦、體力變差、食慾不振、黃疸、茶色尿、腹部變大（腹水）、下肢水腫、疝氣、陰囊腫大、牙齦出血、瘀青、男性女乳症、女性月經失調、停經等症狀。

腹水是肝硬化常見的併發症之一，康本初解釋，因肝臟硬化後產生的門脈壓力增加而產生，當肝硬化惡化時會使腹水增加，腹壓升高，不只肚子愈來愈大，還可能造成陰囊腫大、下肢水腫、疝氣等。

康本初表示，肝硬化治療要先釐清誘發硬化的原因，如果是酗酒引起，務必要戒酒；肝炎則要服用抗病毒藥物。若肝硬化已經併發腹水，飲食上要控制鹽分攝取。更應該注意的是，肝硬化者儘量別便秘。

便秘會讓毒素、細菌停留在腸道中，當血液經由腸道往肝臟回流時，因肝硬化的關係，代謝能力、免疫力都較差，無法代謝不好的物質或清除細菌，易引起肝昏迷或腹水感染，也有致死風險。

康本初也說，若民眾肚子莫名變大、下肢水腫、陰囊腫大、疲倦、黃疸等都可能是肝硬化的症狀，不可輕忽。肝硬化會提高肝癌機會，一旦患病須查明造成肝硬化的原因，治療並規律追蹤。