豪大雨來了！ 全台最高預測雨量300毫米

2019-06-11 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受滯留鋒面及西南氣流影響，各地陸續出現強陣雨，中央氣象局指出，今起到周五各地天氣都不穩定，山區最高雨量預測為300毫米，平地則為200毫米，目前豪雨特報持續中，各地都要留意，慎防淹水。

氣象局今天上午召開梅雨事件記者會，氣象局資深預報員徐仲毅表示，清晨鋒面前緣已接觸台灣北部陸地，鋒面附近的強對流已造成中部以北地區明顯降雨，此外，鋒前西南氣流與陸風交互作用下，南部地區也有短時強降雨。

根據氣象局資料顯示，今天清晨至上午間，高雄市岡山區及苗栗縣西湖鄉分別出現60毫米及55毫米的時雨量，上午彰化、苗栗也有明顯雨勢。

根據氣象局24小時雨量預測，高雄、屏東山區的最大雨量可能達到300毫米，台中市、南投縣、嘉義縣、台東縣山區則可能達到250毫米，平地方面，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、也可能達到200毫米，要特別注意。

徐仲毅說，今起到周五天氣相當不穩定，今晚至明日鋒面逐漸南移至南部，周四、周五西南氣流帶來的暖濕水氣偏多，加上鋒面附近可能有中尺度系統發展，預測將有一波較明顯的降雨出現，此外，在這個期間，將伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，西南氣流與台灣地形交互作用下，中南部山區容易有持續性降雨，也有大雨、豪雨等級雨勢。