南化區尖山橋面持續沉陷 今起全線封橋

相關新聞
北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡2019-06-11 04:50
從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台2019-06-11 01:02
清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息2019-06-11 09:30
穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多2019-06-11 09:22
吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨2019-06-11 08:13
連三天下雨洗去汙染物 全台空品良好2019-06-11 04:51
小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎2019-06-11 00:15
北榮加強抗癌 引進硼中子治療2019-06-10 23:45
健康你我他／手機交給小孩前 先體驗讀書樂趣2019-06-10 23:44
暴露愛滋病毒前預防性投藥 不會納健保2019-06-10 23:38
「我沒用…」 每10位老人就有1人憂鬱2019-06-10 23:34
從病痛體悟大愛 唐從聖驕傲簽器捐2019-06-10 23:27
威力彩頭獎摃龜 下期頭獎上看5.5億元2019-06-10 22:46
天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景2019-06-10 22:34
可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」2019-06-10 22:02
農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩2019-06-10 21:36
明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨2019-06-10 21:32
日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸2019-06-10 21:31
快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？2019-06-10 21:12
到底是什麼水果？她的水果橫切照讓網友驚恐直呼：好詭異2019-06-10 20:00
衛福部再拋社工利多 補助意外保險費2019-06-10 19:50
遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲2019-06-10 19:42
因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組2019-06-10 19:39
馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤2019-06-10 18:50
億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億2019-06-10 18:27
痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停2019-06-10 18:24
作息調不回來？ 實驗：做到這幾項3週就變正常2019-06-10 17:32
六月底遊日本關西請注意 G2O期間車站寄物櫃將停用2019-06-10 16:38
影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰2019-06-10 16:22
西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣2019-06-10 16:05
加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法2019-06-10 16:02
沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場2019-06-10 15:55
最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑2019-06-10 15:47
搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務2019-06-10 15:45
雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來2019-06-10 15:44
威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌2019-06-10 15:42
北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療2019-06-10 15:36
4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身2019-06-10 15:34
嚴防連續強降雨 14日解除警報2019-06-10 15:12
熱門文章
西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣2019-06-10 16:05
馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤2019-06-10 18:50
北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡2019-06-11 04:50
理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去2019-06-10 15:30
明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨2019-06-10 21:32
全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲2019-06-10 14:51
雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來2019-06-10 15:44
秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田2019-06-10 11:26
沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場2019-06-10 15:55
三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐2019-06-10 16:06
快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？2019-06-10 21:12
日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！2019-06-10 15:07
遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲2019-06-10 19:42
4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身2019-06-10 15:34
天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景2019-06-10 22:34
CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機2019-06-10 16:39
婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛2019-06-10 17:02
從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台2019-06-11 01:02
被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎2019-06-10 12:33
馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛2019-06-10 17:37
清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息2019-06-11 09:30
農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩2019-06-10 21:36
RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃2019-06-10 10:52
7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝2019-06-11 09:06
每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會2019-06-11 00:00
痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停2019-06-10 18:24
吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨2019-06-11 08:13
工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題2019-06-10 15:34
「日系最強果汁」登台！碧昂絲的最愛、JAL頭等艙專屬飲品2019-06-10 13:36
4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！2019-06-10 11:58
動物園斥資近億打造河馬浴場 遭諷只有柯P「看得到」2019-06-10 14:50
大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊2019-06-10 12:11
【我見我思】李承毅／別人的女兒不是女兒？2019-06-11 06:00
明起連三天嚴防致災豪雨 氣象局：不排除有龍捲風2019-06-10 14:27
因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組2019-06-10 19:39
經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析2019-06-10 14:50
億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億2019-06-10 18:27
可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」2019-06-10 22:02
鋒面接近及西南風增強 西半部及東北部恐豪雨2019-06-10 12:00
這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟2019-06-11 10:04
留言