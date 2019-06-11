南化區尖山橋面持續沉陷 今起全線封橋

2019-06-11 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市南化區174-2線道「尖山橋」經橋梁檢測單位發現，橋梁持續沉陷，且又逢汛期，工務局表示，為考量民眾安全，即日起全線封橋，民眾可改道台3線往台20乙方向行駛。

工務局表示，尖山橋興建於1976年，原寬4.5公尺、長19公尺，經檢測發現尖山橋有異常現象後，已加速籌措經費，規畫進行橋梁改建，改建後橋梁拓寬為6.1公尺、長26公尺。