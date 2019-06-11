34歲女與丈夫敗「性」原因是狐狊 醫師幫她手術根治

2019-06-11 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



34歲陳女早期有體味煩惱，一直都用體香劑掩蓋氣味，去年初生完小孩後，夫妻要再溫存時，丈夫卻發現她的體味更濃厚，兩人嘗試幾次卻敗「性」而歸，光田綜合醫院確診為狐臭，以微切口迷你水刀根除手術 刮除腋下、乳暈和下體的頂漿腺，終於根治陳女的體味煩惱。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，陳女在懷孕前就有狐臭問題，只是過去一直沒有積極處理，後來結婚懷孕，身體女性荷爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，體味更加明顯，還一度困擾、自卑到想跟丈夫分房睡；產後，照顧孩子忙碌又流汗，狐臭問題一發不可收拾。

她原以為產後隨著身體慢慢復原，身上的異味也可能改善，但體味問題不但沒有改善，每當流汗、情緒興奮、緊張時，異味更加明顯，嚴重影響生活，甚至是夫妻間的親密房事，最後決定手術根除。

吳文宏表示，微切口迷你水刀根除手術是利用大小如牙籤般的探頭，透過水壓配合刮除方式，將頂漿腺沖吸下來並移除，使出汗量及異味變正常，術中水刀可同步降溫，傷口比較不會紅腫，比起傳統旋轉刮刀狐臭手術傷害血管神經更少，手術時間縮短，降低皮膚壞死機率，也能把頂漿腺移除的更乾淨。

陳女就醫時還在哺乳，擔心動手術會影響寶寶，經吳文宏解釋狐臭手術採局部麻醉，術後24小時就沒有藥劑問題，不影響餵奶，也不用住院、不用空腹，媽媽不用餓肚子，因此規畫依序先做會陰部、腋下的狐臭手術，待兩處的手術完成、孩子也斷奶了，最後再做乳暈除臭。

吳文宏說，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，以為腋下多汗就是狐臭，其實兩者不同。汗臭味是一般汗腺過度分泌汗水出現的氣味，通常只要洗澡清潔就能有效改善，但狐臭是頂漿腺分泌了比汗腺更油膩的淡黃色分泌物，患者塗抹市售止汗用品是無法抑止異味。此外，有狐臭者多數伴隨多汗問題，但多汗不一定有狐臭。