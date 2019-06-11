親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

他30歲存款70萬想買台南600萬房 網勸敗：別被漲幅吃掉

NBA總冠軍G5直播／撐住KD傷退劣勢 半場勇士領先暴龍

34歲女與丈夫敗「性」原因是狐狊 醫師幫她手術根治

2019-06-11 09:30聯合報 記者游振昇╱即時報導

34歲陳女早期有體味煩惱，一直都用體香劑掩蓋氣味，去年初生完小孩後，夫妻要再溫存時，丈夫卻發現她的體味更濃厚，兩人嘗試幾次卻敗「性」而歸，光田綜合醫院確診為狐臭，以微切口迷你水刀根除手術 刮除腋下、乳暈和下體的頂漿腺，終於根治陳女的體味煩惱。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，陳女在懷孕前就有狐臭問題，只是過去一直沒有積極處理，後來結婚懷孕，身體女性荷爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，體味更加明顯，還一度困擾、自卑到想跟丈夫分房睡；產後，照顧孩子忙碌又流汗，狐臭問題一發不可收拾。

她原以為產後隨著身體慢慢復原，身上的異味也可能改善，但體味問題不但沒有改善，每當流汗、情緒興奮、緊張時，異味更加明顯，嚴重影響生活，甚至是夫妻間的親密房事，最後決定手術根除。

吳文宏表示，微切口迷你水刀根除手術是利用大小如牙籤般的探頭，透過水壓配合刮除方式，將頂漿腺沖吸下來並移除，使出汗量及異味變正常，術中水刀可同步降溫，傷口比較不會紅腫，比起傳統旋轉刮刀狐臭手術傷害血管神經更少，手術時間縮短，降低皮膚壞死機率，也能把頂漿腺移除的更乾淨。

陳女就醫時還在哺乳，擔心動手術會影響寶寶，經吳文宏解釋狐臭手術採局部麻醉，術後24小時就沒有藥劑問題，不影響餵奶，也不用住院、不用空腹，媽媽不用餓肚子，因此規畫依序先做會陰部、腋下的狐臭手術，待兩處的手術完成、孩子也斷奶了，最後再做乳暈除臭。

吳文宏說，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，以為腋下多汗就是狐臭，其實兩者不同。汗臭味是一般汗腺過度分泌汗水出現的氣味，通常只要洗澡清潔就能有效改善，但狐臭是頂漿腺分泌了比汗腺更油膩的淡黃色分泌物，患者塗抹市售止汗用品是無法抑止異味。此外，有狐臭者多數伴隨多汗問題，但多汗不一定有狐臭。

吳文宏表示，男女性腋下、乳暈和會陰部都有頂漿腺，狐臭問題不只出現在女性身上，只是女性對於難聞的氣味比較敏感，手術意願較高，臨床手術女男比例約4：1，而對於會陰部狐臭有9成患者都是性伴侶發現的，進行會陰狐臭手術須預防血塊和感染，專業技術要求較高，提醒民眾可諮詢有經驗的醫師。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說，狐臭不會危及生命，但影響生活。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說，狐臭不會危及生命，但影響生活。圖／光田醫院提供
分享

手術患者懷孕

相關新聞

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30

南化區尖山橋面持續沉陷 今起全線封橋

2019-06-11 10:38

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13

連三天下雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-11 04:51

小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎

2019-06-11 00:15

北榮加強抗癌 引進硼中子治療

2019-06-10 23:45

健康你我他／手機交給小孩前 先體驗讀書樂趣

2019-06-10 23:44

暴露愛滋病毒前預防性投藥 不會納健保

2019-06-10 23:38

「我沒用…」 每10位老人就有1人憂鬱

2019-06-10 23:34

從病痛體悟大愛 唐從聖驕傲簽器捐

2019-06-10 23:27

威力彩頭獎摃龜 下期頭獎上看5.5億元

2019-06-10 22:46

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」

2019-06-10 22:02

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-10 21:31

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

到底是什麼水果？她的水果橫切照讓網友驚恐直呼：好詭異

2019-06-10 20:00

衛福部再拋社工利多 補助意外保險費

2019-06-10 19:50

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億

2019-06-10 18:27

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

作息調不回來？ 實驗：做到這幾項3週就變正常

2019-06-10 17:32

六月底遊日本關西請注意 G2O期間車站寄物櫃將停用

2019-06-10 16:38

影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法

2019-06-10 16:02

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47

搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42

北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12
看更多

熱門文章

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33

馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛

2019-06-10 17:37

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top