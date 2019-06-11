清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受鋒面與西南氣流影響，中央氣象局針對苗栗、台中、彰化、中南部山區發布豪雨特報，對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨訊息，清晨西半部已經陸續出現雨勢。氣象局資料顯示，高雄澄清湖、前鎮清晨出現時雨量56毫米的大雨等級雨勢，目前苗栗、彰化地區時雨量也達30毫米。

氣象局預報員李孟軒表示，今天到周四受鋒面與西南氣流影響，各地預計都會有明顯雨勢，目前已經針對苗栗、台中、彰化、中南部山區發布豪雨特報，李孟軒說，今天鋒面由北往南，預計晚上會移到南部，北部雨勢會漸漸減弱。

今天清晨4點10分到5點10分高雄澄清湖、前鎮都有時雨量到56毫米的大雨等級雨量，李孟軒說，除了鋒面之外，中南部也受西南氣流影響，因此要留意明顯降雨。

李孟軒說，目前主要降雨在苗栗至彰化地區，時雨量約30毫米，氣象局臉書早上8點也發文提醒，強對流雲系接近苗栗、台中、彰化地區，1小時內將有雷雨及強陣風，提醒民眾天雨路滑、小心安全。