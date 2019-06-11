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穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

天氣逐漸炎熱，不少民眾喜歡穿著拖鞋趴趴走，也有年輕人把人字拖當作穿搭時尚的一部分。但有些拖鞋包覆力不佳，鞋底止滑效果也不夠好，可能跌倒致腳扭傷或骨折。醫師觀察發現，穿拖鞋不慎而受傷的以中年居多，女性又多於男性。

足踝專科醫師朱家宏指出，人字拖（夾腳拖）是市面上常見的拖鞋，鞋款設計五花八門，如較輕便的海灘拖鞋，或功能較佳的運動型人字拖都有，但如果要把人字拖穿出門，就必須注意其材質以及防滑功能。

他說，市面上常見的海灘拖雖然輕便好穿，但止滑效果大多不好，這是因為在沙灘行走，不太需要防滑，加上海灘拖偏軟、足部包覆力不夠，把海灘拖當作戶外拖來穿，走在較溼滑的地面，就很容易滑倒。

穿拖鞋滑倒、跌倒而受傷的民眾並不少，有人是扭傷或輕微外傷，但也有人因此而骨折，不可不慎。朱家宏說，穿著拖鞋時，因為腳的前端需要上勾施力，才能勾住拖鞋；年輕人腳的反射力與肌力比較好，拖鞋鬆脫或是路面較滑等其他狀況，身體反應突發狀況的能力較好。

朱家宏說，所以穿拖鞋而受傷的族群以40-60歲中年人較常見，又以女性居多，這是因為女性的骨質較男性差。而許多老年人也會穿拖鞋出門，但因老年人走路不穩，因此走得慢，反而不是常見因穿拖鞋跌倒受傷的族群。

此外，雨天行經騎樓更需要小心防跌。朱家宏近日就有位患者，原本就因腳部受傷而穿石膏鞋、拄著拐杖出門，沒想到走在騎樓又跌了一跤，趕緊回診所詢問是否有較穩的多點支撐拐杖可借用。朱家宏說，有些騎樓的鋪面設計雖然美觀，但排水、止滑效果不佳，雨天時又濕又滑，行走時更需注意，以免滑倒受傷。

人字拖雖然輕便好穿，但醫師提醒民眾需注意防滑，以免跌倒。記者劉嘉韻／攝影
人字拖雖然輕便好穿，但醫師提醒民眾需注意防滑，以免跌倒。記者劉嘉韻／攝影
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老年人骨折

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