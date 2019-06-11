穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



天氣逐漸炎熱，不少民眾喜歡穿著拖鞋趴趴走，也有年輕人把人字拖當作穿搭時尚的一部分。但有些拖鞋包覆力不佳，鞋底止滑效果也不夠好，可能跌倒致腳扭傷或骨折。醫師觀察發現，穿拖鞋不慎而受傷的以中年居多，女性又多於男性。

足踝專科醫師朱家宏指出，人字拖（夾腳拖）是市面上常見的拖鞋，鞋款設計五花八門，如較輕便的海灘拖鞋，或功能較佳的運動型人字拖都有，但如果要把人字拖穿出門，就必須注意其材質以及防滑功能。

他說，市面上常見的海灘拖雖然輕便好穿，但止滑效果大多不好，這是因為在沙灘行走，不太需要防滑，加上海灘拖偏軟、足部包覆力不夠，把海灘拖當作戶外拖來穿，走在較溼滑的地面，就很容易滑倒。

穿拖鞋滑倒、跌倒而受傷的民眾並不少，有人是扭傷或輕微外傷，但也有人因此而骨折，不可不慎。朱家宏說，穿著拖鞋時，因為腳的前端需要上勾施力，才能勾住拖鞋；年輕人腳的反射力與肌力比較好，拖鞋鬆脫或是路面較滑等其他狀況，身體反應突發狀況的能力較好。

朱家宏說，所以穿拖鞋而受傷的族群以40-60歲中年人較常見，又以女性居多，這是因為女性的骨質較男性差。而許多老年人也會穿拖鞋出門，但因老年人走路不穩，因此走得慢，反而不是常見因穿拖鞋跌倒受傷的族群。