親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA總冠軍G5直播／勇士背水一戰 暴龍搶隊史首冠

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，有利於中尺度對流系統發展的環流型態已經形成，激發雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率很高，提醒大家注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮指出，今晨5時雷達回波圖顯示，台灣海峽有回波逐漸移入；伴隨密集的閃電，西半部及東北部已有明顯降雨。由於鋒面剛抵達，帶來些微涼空氣，又有降雨蒸發吸熱的機制，北台灣氣溫比昨晨下降約2度。

他說，由於理論的極限，模式模擬對環流型態的變化較具有參考性。但「逐日降雨量」（QPF）的準確率還是很低，所以氣象局及世界各先進國家的預報機構大都不願提供模式模擬的逐日降雨量。今天至周五（11至14日）梅雨季第5道鋒面在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利於中尺度對流系統發展的環流型態已形成，激發劇烈天氣，也有帶來致災性大量降水的潛勢。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六、日滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣天氣比較緩和，其他地區還不是很穩定，有局部短暫陣雨的機率。下周一起滯留鋒逐漸北移，有再度影響台灣的跡象，影響程度與當時滯留鋒的結構、強弱有關，模式仍在調整，需持續觀察。

中央氣象局說，梅雨鋒面及西南氣流影響，今天易有短時強降雨，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北部、中南部、恆春半島、澎湖及金門地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象局說，梅雨鋒面及西南氣流影響，今天易有短時強降雨。本報資料照片
中央氣象局說，梅雨鋒面及西南氣流影響，今天易有短時強降雨。本報資料照片
分享

吳德榮氣象局梅雨

相關新聞

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

連三天下雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-11 04:51

小黑蚊叮…別亂抓 當心變蜂窩性組織炎

2019-06-11 00:15

北榮加強抗癌 引進硼中子治療

2019-06-10 23:45

健康你我他／手機交給小孩前 先體驗讀書樂趣

2019-06-10 23:44

暴露愛滋病毒前預防性投藥 不會納健保

2019-06-10 23:38

「我沒用…」 每10位老人就有1人憂鬱

2019-06-10 23:34

從病痛體悟大愛 唐從聖驕傲簽器捐

2019-06-10 23:27

國中會考/免試超額比序太複雜 各區比較一次搞懂

2019-06-10 22:53

會考作文／作家點評全國範本 要拿六級分這三步驟必勝

2019-06-10 22:47

威力彩頭獎摃龜 下期頭獎上看5.5億元

2019-06-10 22:46

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

可產兩千顆蛋、飛兩百公里 「秋行軍蟲比禽流感麻煩」

2019-06-10 22:02

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

日本航空飛機餐評比 復興空廚3連霸

2019-06-10 21:31

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

到底是什麼水果？她的水果橫切照讓網友驚恐直呼：好詭異

2019-06-10 20:00

衛福部再拋社工利多 補助意外保險費

2019-06-10 19:50

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

億萬富翁不是夢！「威力彩」今晚開獎 今年最高頭獎上看5.1億

2019-06-10 18:27

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

作息調不回來？ 實驗：做到這幾項3週就變正常

2019-06-10 17:32

六月底遊日本關西請注意 G2O期間車站寄物櫃將停用

2019-06-10 16:38

影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法

2019-06-10 16:02

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47

搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42

北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51
看更多

熱門文章

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

2019-06-10 21:32

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

快來對獎！5億元威力彩開獎 頭獎得主是你嗎？

2019-06-10 21:12

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

國中會考/免試超額比序太複雜 各區比較一次搞懂

2019-06-10 22:53

遊客餵牛警覺有異 揪出入侵台灣秋行軍蟲

2019-06-10 19:42

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33

馬印航空台北到札幌航線 8月起停飛

2019-06-10 17:37

農委會：從大陸飄來秋行軍蟲 成災恐比禽流感麻煩

2019-06-10 21:36

RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52

會考作文／作家點評全國範本 要拿六級分這三步驟必勝

2019-06-10 22:47

每日星座運勢／巨蟹珍惜與家人團聚 有得財的機會

2019-06-11 00:00

從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02

影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

痘痘一直沒好？因為你踩到4種地雷 難怪痘痘長不停

2019-06-10 18:24

4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！

2019-06-10 11:58

鄭明典：今天潮濕空氣更厚 雨區變多雨勢變大

2019-06-10 09:19

「日系最強果汁」登台！碧昂絲的最愛、JAL頭等艙專屬飲品

2019-06-10 13:36

動物園斥資近億打造河馬浴場 遭諷只有柯P「看得到」

2019-06-10 14:50

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

就想永遠當媽寶！人生中「特別想媽媽」的十個時刻

2019-06-10 09:50

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39

因應豪雨威脅 經濟部今晚成立二級應變小組

2019-06-10 19:39

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top