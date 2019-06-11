吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，有利於中尺度對流系統發展的環流型態已經形成，激發雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率很高，提醒大家注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮指出，今晨5時雷達回波圖顯示，台灣海峽有回波逐漸移入；伴隨密集的閃電，西半部及東北部已有明顯降雨。由於鋒面剛抵達，帶來些微涼空氣，又有降雨蒸發吸熱的機制，北台灣氣溫比昨晨下降約2度。

他說，由於理論的極限，模式模擬對環流型態的變化較具有參考性。但「逐日降雨量」（QPF）的準確率還是很低，所以氣象局及世界各先進國家的預報機構大都不願提供模式模擬的逐日降雨量。今天至周五（11至14日）梅雨季第5道鋒面在台灣附近徘徊，伴隨西南氣流，有利於中尺度對流系統發展的環流型態已形成，激發劇烈天氣，也有帶來致災性大量降水的潛勢。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六、日滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣天氣比較緩和，其他地區還不是很穩定，有局部短暫陣雨的機率。下周一起滯留鋒逐漸北移，有再度影響台灣的跡象，影響程度與當時滯留鋒的結構、強弱有關，模式仍在調整，需持續觀察。