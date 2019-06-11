北台灣晨迎首波強降雨 全台雨量預測看這裡

2019-06-11 04:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天清晨至上午北台灣將會有波強降雨出現，隨後中南部也有機會出現短時強降雨，各地都是屬於有陣雨或雷雨天氣，且有普遍性大雨或豪雨，其中西半部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

根據氣象局針對11日凌晨2時至12日凌晨2時的24小時雨量預報，平地部分，基隆市、台北市、新北市、嘉義市、高雄市、屏東縣、恆春半島、金門縣、澎湖縣累積雨量約80至150毫米。桃園市、新竹縣市、雲林縣、嘉義縣、台南市100至200毫米。苗栗縣、台中市、南投縣預估雨量最多，可達150至250毫米。

山區部分，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣為80至150毫米。新竹縣、台南市100至200毫米。苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣150至250毫米。台中市、南投縣、高雄市、台東縣200至350毫米。

氣象局提醒，這波鋒面結構完整，配合西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，除南部及東南部高溫仍有31、32度外，其他地方高溫約27到30度，感受會較為舒適。

周三、周四受鋒面及西南氣流影響，天氣相當不穩定，各地都是屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且會有普遍性的大雨或豪雨，其中西半部地區、特別是中南部山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能，請嚴加戒備。