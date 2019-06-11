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從大陸飛來 秋行軍蟲首度侵台

2019-06-11 01:02聯合報 記者吳姿賢范榮達／綜合報導

秋行軍蟲危害苗栗玉米田。 圖／農委會提供
秋行軍蟲危害苗栗玉米田。 圖／農委會提供
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苗栗縣飛牛牧場本月八日向農委會通報，疑似發現農業害蟲「秋行軍蟲」，經分子技術基因定序檢驗後，昨證實為秋行軍蟲幼蟲，初步研判是透過西南氣流從中國大陸吹入台灣，農委會已將當地青割玉米植株剷除銷毀。

宜蘭及嘉義昨也通報兩例，檢驗結果最快今天出爐。一旦確認，將畫定疫區、限制採收作物，強制噴藥或剷除銷毀，並依法給予補償。

這是秋行軍蟲首度入侵台灣，一隻成蟲一生可產兩千顆蛋，數量易急劇擴散。農委會副主委黃金城說，第一時間若沒清除完畢，將如蝗災嚴重，「甚至比禽流感麻煩」。秋行軍蟲偏好寄主植物包括水稻、玉米、雜糧及綠肥作物，占我國主要作物種植面積四成五，一旦入侵成災，估計每年造成卅五億六千萬元損失。

防檢局長馮海東說，秋行軍蟲從卵長為成蟲約需卅天，成蟲飛行能力可達一百公里，隨著氣流甚至超過兩百公里；日前台灣發現首例為幼蟲，尚無繁殖及飛行能力，偏好侵犯玉米而非水稻，研判是透過西南氣流從中國華南區域吹來台灣。飛牛牧場玉米區作物已全數銷毀，現場及附近也掛設性費洛蒙誘蟲器，可立即誘殺成蟲，所幸尚未發現成蟲蹤跡。

為強化邊境檢疫措施及巡查工作，全台秋行軍蟲重要寄主產區及各港口機場已設五百個性費洛蒙偵查點，主要分布中部地區，各農改場及地方政府也會到產區目視巡查。

農委會昨也公告十一種緊急防治用藥、成立應變小組，今下午也會召集各縣市農業局參加會議，呼籲農民主動赴田間巡查，有異應立即通報。

秋行軍蟲是聯合國糧農組織公告的重要農業害蟲，遷移能力強且寄主範圍廣，主要危害作物為玉米、水稻、高粱、棉花等經濟作物，原分布美洲熱帶和亞熱帶地區，二○一六年傳入非洲，二○一八年迅速蔓延至東南亞，今年入侵中國大陸十八個省份，尚無根治方法。

農委會西南氣流

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