國中會考/免試超額比序太複雜 各區比較一次搞懂

2019-06-10 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



21萬多人報名的國中會考今（10日）寄成績單，20日開放免試入學填志願。教育部提醒考生，免試入學超額比序，會考成績最多只占總積分1/3，其他還要看志願序及服務學習、體適能等多元學習表現；尤其竹苗、中投等八區，偏鄉或經濟弱勢生還可加分，考生填志願前要先搞懂。

教育部統計，包括分區免試、優先免試、完全免試、直升等，今年核定全國各類免試入學招生23萬多名，占總招生名9成1，以基北區7.1萬多人最多。招生額最多的分區免試，20日將公告各區免試入學實際招生名額、開放個人序位查詢及填志願。

今年另有師大附中、政大附中、台南一中、台南女中等11校辦理特招考試，招收851人，會考成績當門檻，23日加考1-3科學科測驗，和免試入學7月9日統一分發。

教育部指出，免試入學超額比序項目及占分各區自訂，只統一要求會考成績占總積分不能超過1/3。

以競爭最激烈的基北區為例，考生最多填30個志願，超額比序採計志願序、多元學習表現、會考成績，各占36分。其中志願序占分，前5志願得36分、6-10志願35分、11-15志願34分、15-20志願33分、21-30志願32分。會考5科從C到A++分7等級各占1-7分，寫作測驗占1分。

再例如中投區，前10志願序得30分、11-20志願29分、之後均為28分，採計會考5科A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）各占6、4、2分，最多30分；宜蘭則是完全不採計志願序。竹苗、台南、高雄區會考計分方式也和中投區一樣。

教育部鼓勵扶助弱勢，今年包括竹苗、中投、彰化、雲林、嘉義、屏東、花蓮、金門等區的經濟弱勢或偏鄉生都可加分。例如竹苗區免試總積分100分，偏遠地區國中生、或低收入戶、或中低收入戶學生，都可得5分。中投區低收入戶子女加2分、中低收入戶1分、偏遠地區學校者1分。

多元學習各區採計項目不盡相同，包括桃連、彰化、雲林、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖、金門等多數招生區都採計體適能，包括柔軟度、瞬發力、肌耐力、心肺耐力等檢測項目，占3到20分不等。