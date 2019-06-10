會考作文／作家點評全國範本 要拿六級分這三步驟必勝

2019-06-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



國中會考今天公布全國作文範本，其中一篇是曉明女中畢業生雷婷羽所撰，敘述她在老人療養院擔任志工，以自己與老年人的互動，論述高齡社會的長照縮影。作家徐國能今天也在臉書引述此文，並歸納三項大考作文必勝法。

徐國能表示，此文「文不加點，俐落大方，有頭有尾，段落分明」，如此境界，不僅大多數人，連他自己都無法達到。且考生的筆跡美觀，「一筆字，就算只是抄三遍佛經，也應該給滿級分。」

不過，他也分析，本次國中會考寫作測驗以「青銀同居」為題，但此名考生只在第2頁中間段落提到青銀同居的內容，其他段落則用以闡述文章核心精神，也就是「用心」，其見解也如題幹意旨，沒有超出更多了。

徐國能以此文為例，歸納三項大考作文必勝法。第一項，找一個你曾做過的事情，最好是一個「改變的過程」，例如從不會打籃球、到變得會打籃球；或是原本不愛做資源回收，但後來成為環保小尖兵，再把故事寫成通順、流暢的文字。

第二項，發明一些萬用妙喻。徐國能表示，最好是正面的，例如互助、知識、信心、環保、禮義廉恥、忠孝仁愛、付出、關心、視野、尊重、好奇、同情等，接著延展為特定句法，例如「用心，你就可以將＿＿的峽谷，化為＿＿的吊橋。」或是「知識，將漫長的黑夜，點亮為一盞進步的明燈。」且在文中各段穿插使用，「不倫不類沒關係，這叫詩意化。」

他也表示，敘述過程要多用排比，「很多國文老師會覺得那就叫會寫作」。例如「簡單的一個投籃，原以為是得心應手，沒想到卻屢投不進」、「平凡的一個運球，原以為可以行雲流水，沒想到卻窒礙難行」、「基本的一個傳球，原以為可以人到球到，沒想到卻差之千里」。

第三項，無論題目為何，就搬出上述兩項的小故事及金句，「套用」進文章即可。但切記，在文章第2段、倒數第2段，都要依據題幹來敷衍，閱卷老師才不會覺得你離題。

他舉例，考生可在首段描寫，「等待，是忍耐寒冬的冰雪，迎來春陽的普照。信心，是小小的翅膀，承載所有夢與現實的重量。團結，是將散落的沙子，凝聚為堅固的巨廈。」接著把題幹納入敷衍，再加入自己的小故事、把金句翻譯一下、再對題幹下結論——「因此經過漫長等待，只要我們有信心，團結一致」。