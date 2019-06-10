天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-10 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



受梅雨鋒面接近，加上西南風增強影響，今天中午嘉義縣市出現短暫大雨，「空拍達人」嘉義縣政府農業處前處長林良懋當時正在太保市，出動無人機空拍觀察水稻收割情形，發現水上鄉上空出現難得一見的「雨瀑」奇景，場面相當壯觀，趕緊拍攝記錄難得的畫面；嘉義氣象站說，今天嘉義縣市出現多處雨瀑。

嘉義氣象站說，雨瀑經常出現在夏天對流旺盛季節，在小區域地點出現，持續時間短，有時不到半小時就會消失，隨著對流雲層，可能又會出現在其他地區，造成局部降雨，今天嘉義正好在梅雨鋒面來臨前，對流旺盛，又天氣乾淨，能見度好。

林良懋說，接近中午11點30分，他在太保市升空無人機，拍攝水稻收割情形，在水上鄉方向拍到雨瀑奇景，從制高點拍過去，天空有如破大洞，如蕈狀雲般壯觀雲層，雨水從洞口倒出，雨瀑範圍外透出微微光線，拉遠看天空形成強烈對比，十分壯觀，他說，6月梅雨季，只要出現對流旺盛下沖氣流，天空又晴朗，容易出現雨瀑奇觀。

但他說，雨瀑雖壯觀，對未收割稻作卻是致災形暴雨，雨瀑經過，造成稻作倒伏受災，除水上鄉有雨瀑，東石鄉上空也出現雨瀑，空拍機遇到雨瀑也很危險，他發現還有許多稻收未收成，擔心梅雨持續，稻作倒伏受災。