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阿帕契飛官今天下午遭雷擊？ 國軍出面說話了

衛福部再拋社工利多 補助意外保險費

2019-06-10 19:50聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

國內兒虐、家暴、老人虐待、情殺等事件頻傳，社工肩負起訪視的責任，偶爾皆會傳出社工被辱罵、被打等意外事件，為了保障社工人員安全，衛福部今拋出利多，首次開辦「全國社會工作人員自費型團體意外保險」，社工團體今年若有加入「專業人員意外保險費」補助計畫，旗下社工的意外險將由政府買單，若屬於公務機關的社工則不在此範疇，預計全台約1萬5600多名社工受惠。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，為了要提高對於社工的保障，衛福部首次開辦「全國社會工作人員自費型團體意外保險」，過去衛福部也有補助社工人員的意外險，但交由社工團體自行與商業保險業者議價，過去平均每人補助500到1000元之間不等。

為了確保社工福利，今年由衛福部主動開辦，替國內1萬多名社工與商業保險業者議價，談到一年360元的保費，可享有一般意外事故身故或失能保險金額度200萬元、實支實付傷害醫療保險金額度3萬元及住院醫療日額1000元的優惠。

蘇昭如說，此次開辦的意外險，有一部分是配合今年增列補助的「專業人員意外保險費」，目前申請增列的社工團體仍占少數，呼籲社工團體踴躍加入，已經申請增列「專業人員意外保險費」補助的社工團體，若想參加政府開辦的一年360元的「全國社會工作人員自費型團體意外保險」，其每人一年360元的費用，由政府全面補助。

至於尚未加入增列，目前仍與一般商業保險有替社工人員保意外險的單位，衛福部仍舊會持續補助「執業安全保險費」，並不會因為多開辦了「全國社會工作人員自費型團體意外保險」就沒了原先的補助。

不過，政府首次開辦的「全國社會工作人員自費型團體意外保險」，其規定公務人員相關規定牴觸，主要是公立機關不得編列經費為其人員投保額外保險，蘇昭如說，因此，隸屬於公務機關的社工人員，若想要自己額外加入衛福部開辦的一年360元的「全國社會工作人員自費型團體意外保險」也可以，只是費用就要自行負擔。

蘇昭如說，受理申請從即日起至6月15日，下一次再申請則是每個月的15日之前，若在6月15日以前完成申請，保險最快7月1日生效。而無論是社工個人或是社工團體有意了解「全國社會工作人員自費型團體意外保險」，可洽服務電話0800-880-550，或和泰產險網站－產品櫥窗http://www.hotains.com.tw。

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