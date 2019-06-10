馬如龍不是罹患肺腺癌 其實是這腫瘤

2019-06-10 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



資深演員馬如龍因癌症病逝，外傳他是因肺腺癌惡化，但馬如龍兒子黃士庭受訪時表示，父親不是肺腺癌，而是罹患是神經內分泌腫瘤，癌細胞擴散到脊椎和肝。腫瘤科專家表示，神經內分泌腫瘤是在神經或內分泌器官上長出，這類腫瘤較少見，依照惡性程度分成三等級，惡性最大的第三級致死率較高，須比照癌症腫瘤採化療，惡性程度較輕的第一、第二級，則有標靶藥物治療。

新光醫院腫瘤科主任季匡華表示，神經內分泌腫瘤主要是長在神經或是內分泌器官，這類腫瘤生長較慢，患者會出現的症狀很多都是與消化道疾病類似，例如拉肚子、胃酸過多等腸胃道症狀，或是有些臉紅、盜汗等症狀，這是因為腫瘤生長的位置，會影響內分泌荷爾蒙分泌有關。

季匡華說，神經內分泌腫瘤依照細胞分裂多寡程度，病理上會將神經內分泌腫瘤分為三等級，其中惡性最高的第三級就類似癌症，致死率較一、二級高，三級的神經內分泌腫瘤治療方面多採化療，而惡性度較低的第一、第二級則有標靶藥物。生長部位，例如肺小細胞癌就是神經內分泌瘤的一種，除了肺之外，還見過長在子宮、喉嚨、小腸、甲狀腺等部位的神經內分泌腫瘤。