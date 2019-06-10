親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

海漂豬又檢出非洲豬瘟 金門縣府籲陸方正視

2019-06-10 17:03中央社 金門縣10日電

金門縣近日出現2起海漂豬被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應案例，金門縣政府今天指出，這是自去年底以來的第7、8例，呼籲陸方正視海漂豬問題的嚴重性。

中國大陸去年爆發非洲豬瘟後，金門縣於去年12月31日在田埔水庫岸際發現海漂豬屍，經送檢後首例被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，研判豬屍應自中國大陸漂流過來。

另外，4日在金門縣金寧鄉慈湖三角堡、5日於金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭海漂的死亡豬屍，經金門縣動植物防疫所採樣，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗後，兩例於7日確認被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

金門縣政府建設處副處長文水成表示，截至今天為止，包括大膽、烏坵在內，金門縣境內共發現20餘起海漂豬事件，其中8件被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

金門縣因地理位置及受到洋流、季風影響，文水成說，冬天吹東北季風，包括海漂豬在內的垃圾就漂到金門北部海岸，如馬山、田埔海邊；夏季吹西南季風，海漂垃圾從南面海邊沖上慈湖、尚義及料羅等岸際。

金門縣建設處指出，無法百分之百地確切查出海漂豬來源地，只能憑裝盛豬屍的飼料袋或垃圾袋上的文字研判是來自中國大陸，且應是福建沿岸。尤其在5月底、6月底，中國大陸東南沿岸大雨不斷，一些養豬場掩埋的或丟到垃圾場的豬屍被沖刷出來，隨著水流漂到金門岸際。

依照中央災害應變中心標準處理程序，若在海上發現海漂豬不得直接打撈，須等到漂流到岸邊再做處置。金門縣建設處表示，曾有人建議直接在海上處理，但如何焚燬、掩埋，確有實質難度。

茫茫大海、潮來潮往，文水成說，很難杜絕海漂豬不再造訪，縣府只能就「操之在我」的部分強化執行，更加落實執行縣內養豬場及牧場消毒、防疫、門禁管理等，廚餘養豬也早在1月禁止。

文水成指出，面對大自然現象，縣府無法掌控，但歸根究底，只有請對岸有關單加強對民眾宣導，從「源頭」做起，將非洲豬瘟阻絕於境外。

建設處表示，金門縣觀光處大陸事務科曾去函對岸相關單位希望能正視海漂豬問題的嚴重性，根據中國大陸廈門台辦在4月間回函，陸方已請中國大陸福建省、廈門、漳州及泉州等台港澳辦協助宣導改善。

建設處指出，台灣處理海漂豬的權責機關主要在海巡署、農委會及縣市政府，金門縣政府當然不願看到海漂豬不斷漂到金門海岸，曾向農委會詢問具體有效解決措施，但農委回覆，「另外再找方法解決，大家集思廣益」。

中國大陸的豬隻頭數龐大，建設處表示，如果陸方沒有作為，漂到金門的豬隻可能就不只現在的20多起，畢竟中國大陸幅員太廣，大雨一來，豬隻就隨著潮水漂流而來，這是大自然力量，無法抗拒。

建設處指出，金門縣長楊鎮浯等曾多次利用與中國大陸相關主其事者見面的機會，反映海漂豬問題；月初金門縣政府公訪團到北京拜會國台辦副主任陳元豐時也提及此事。

金門非洲豬瘟
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 14:50

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 12:03

她跳熱舞美術好又會演講 國中會考5A++還獲榜首

2019-06-10 18:11

作息調不回來？ 實驗：做到這幾項3週就變正常

2019-06-10 17:32

六月底遊日本關西請注意 G2O期間車站寄物櫃將停用

2019-06-10 16:38

影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22

加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法

2019-06-10 16:02

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47

搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45

威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42

北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36

嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12

明起連三天嚴防致災豪雨 氣象局：不排除有龍捲風

2019-06-10 14:27

秋行軍蟲疑現蹤苗栗一處牧場 待檢驗確認

2019-06-10 14:26

抽菸小心傷肺又傷心 他心衰竭險害命

2019-06-10 14:01

走失協尋3不6要 助失智者回家

2019-06-10 13:57

寶寶滿1歲練習咀嚼 多試各類型食物

2019-06-10 13:55

寶寶副食只吃蔬菜泥 小心影響發育

2019-06-10 13:54

北榮斥資27億蓋新醫療大樓 強化癌症治療

2019-06-10 13:51

小眼花廉蛤復育成功 7月1日開放漁民採捕

2019-06-10 13:39

「非接觸」量心跳 新創公司獲大廠投資價值上看5億

2019-06-10 13:03

被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33

這周6天下雨 石門水庫近滿水位全面防集水區強降雨

2019-06-10 12:12

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

人進來了！春遊補助加持 恆春半島觀光明顯回溫

2019-06-10 12:09

胎兒組織可做研究 反墮胎政策造成兩難

2019-06-10 12:08

我們與星星的距離 星空守護聯盟

2019-06-10 12:06

鋒面接近及西南風增強 西半部及東北部恐豪雨

2019-06-10 12:00

4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！

2019-06-10 11:58

鐵道博物館開工 鄭麗君盼行政院支持成立專業籌備處

2019-06-10 11:53

逐海浮光 為海敘事的水下攝影師

2019-06-10 11:51

台北機廠鐵道博物館園區開工 員工澡堂率先曝光

2019-06-10 11:43

三不六要 助失智朋友找到回家的路

2019-06-10 11:40

婦人突然癲癇 檢查才知她腦部長出像鐘乳石般腫瘤

2019-06-10 11:29

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26
看更多

熱門文章

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

今起六天全台有雨 嚴防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-10 06:04

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 08:36

首波滯留鋒面逼近！這三天雨勢最劇烈 不排除有龍捲風

2019-06-10 08:27

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 07:46

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

滯留鋒逼近！ 吳德榮：明天至周五慎防致災性降雨

2019-06-10 07:44

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人提拔 雙子感情坐雲霄飛車

2019-06-10 07:30

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作

2019-06-10 00:00

獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38

11年來最大減幅 汽油每公升降1.4元

2019-06-09 23:31

馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

滯留鋒面加西南氣流 未來一週全台濕答答

2019-06-09 19:34

【家人關係】夏客／父愛

2019-06-10 06:00

三種口味一次滿足！肯德基推出漢堡＋炸雞＋蛋撻XL套餐

2019-06-10 16:06

RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52

【心情點滴】優果媽／沒有，讓我們珍惜所有

2019-06-10 06:00

影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41

【家的形狀‧非典型的幸福】跳tone的單親爸爸／不斷增加的幸福感

2019-06-10 06:00

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27

Uber條款昨上路 司機近期擬大規模抗爭

2019-06-10 00:25

端午收假台鐵出包 台南新市到善化間缺電延誤

2019-06-09 20:26

明起略降溫 西半部防暴雨

2019-06-10 00:19

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top