海漂豬又檢出非洲豬瘟 金門縣府籲陸方正視

2019-06-10 17:03 中央社 金門縣10日電



金門縣近日出現2起海漂豬被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應案例，金門縣政府今天指出，這是自去年底以來的第7、8例，呼籲陸方正視海漂豬問題的嚴重性。

中國大陸去年爆發非洲豬瘟後，金門縣於去年12月31日在田埔水庫岸際發現海漂豬屍，經送檢後首例被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，研判豬屍應自中國大陸漂流過來。

另外，4日在金門縣金寧鄉慈湖三角堡、5日於金湖鎮尚義海灘岸際各發現1頭海漂的死亡豬屍，經金門縣動植物防疫所採樣，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗後，兩例於7日確認被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

金門縣政府建設處副處長文水成表示，截至今天為止，包括大膽、烏坵在內，金門縣境內共發現20餘起海漂豬事件，其中8件被檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。

金門縣因地理位置及受到洋流、季風影響，文水成說，冬天吹東北季風，包括海漂豬在內的垃圾就漂到金門北部海岸，如馬山、田埔海邊；夏季吹西南季風，海漂垃圾從南面海邊沖上慈湖、尚義及料羅等岸際。

金門縣建設處指出，無法百分之百地確切查出海漂豬來源地，只能憑裝盛豬屍的飼料袋或垃圾袋上的文字研判是來自中國大陸，且應是福建沿岸。尤其在5月底、6月底，中國大陸東南沿岸大雨不斷，一些養豬場掩埋的或丟到垃圾場的豬屍被沖刷出來，隨著水流漂到金門岸際。

依照中央災害應變中心標準處理程序，若在海上發現海漂豬不得直接打撈，須等到漂流到岸邊再做處置。金門縣建設處表示，曾有人建議直接在海上處理，但如何焚燬、掩埋，確有實質難度。

茫茫大海、潮來潮往，文水成說，很難杜絕海漂豬不再造訪，縣府只能就「操之在我」的部分強化執行，更加落實執行縣內養豬場及牧場消毒、防疫、門禁管理等，廚餘養豬也早在1月禁止。

文水成指出，面對大自然現象，縣府無法掌控，但歸根究底，只有請對岸有關單加強對民眾宣導，從「源頭」做起，將非洲豬瘟阻絕於境外。

建設處表示，金門縣觀光處大陸事務科曾去函對岸相關單位希望能正視海漂豬問題的嚴重性，根據中國大陸廈門台辦在4月間回函，陸方已請中國大陸福建省、廈門、漳州及泉州等台港澳辦協助宣導改善。

建設處指出，台灣處理海漂豬的權責機關主要在海巡署、農委會及縣市政府，金門縣政府當然不願看到海漂豬不斷漂到金門海岸，曾向農委會詢問具體有效解決措施，但農委回覆，「另外再找方法解決，大家集思廣益」。

中國大陸的豬隻頭數龐大，建設處表示，如果陸方沒有作為，漂到金門的豬隻可能就不只現在的20多起，畢竟中國大陸幅員太廣，大雨一來，豬隻就隨著潮水漂流而來，這是大自然力量，無法抗拒。

建設處指出，金門縣長楊鎮浯等曾多次利用與中國大陸相關主其事者見面的機會，反映海漂豬問題；月初金門縣政府公訪團到北京拜會國台辦副主任陳元豐時也提及此事。