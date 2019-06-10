親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

炎炎夏日，高雄市觀光局6月起推出「高雄真水」夏季系列活動，今天下午在蓮池潭畔以纜繩滑水和各種冰品揭開序幕，系列活動結合所有與「水」有關的活動，像是水上彈跳、纜繩滑水、黑沙玩藝節、滿月趴，搭配潮味冰窖、十大奇冰等冰品，邀請全國民眾夏天來高雄𨑨迌，玩水吃冰、樂遊港都。

高雄市政府觀光局長潘恒旭說，高雄市是一個由水串連起的城市，有海、有河、有湖，也有陽光跟沙灘，夏天推出「高雄真水」夏季系列活動，每個活動還搭配限定冰品，要讓大家不僅玩水，還能品嘗高雄創意多元的冰品，非常適合各個年齡層來高雄旅遊。

潘恒旭說，加上暑假還有卡通人物的活動，預估觀光人潮會比去年成長 ，去年約200萬人次，今年大約會有250到300萬人次，整體住房率可達7成以上。

率先登場的是位於蓮池潭北側水域的「水上彈跳」活動，從6月起到10月31日止，推出有水上套裝遊程，包括水上彈跳、SUP、獨木舟及水上闖關活動等，適合年輕人訓練體力膽識及團隊默契。

今天起到8月31日止，是蓮池潭畔的「纜繩滑水」，有別於船拖方式，纜繩滑水是以馬達為主要動力來源，藉由馬達帶動整套纜繩系統運作，最多可同時間讓7個人在水上遨遊，刺激又安全，滑水優惠價45折起，女生只要穿著比基尼滑水全天票價只要250元。

除了左營蓮池潭，旗津小島也很夯，全台首創的旗津「滿月趴」活動，6月份將有兩場大型沙灘party，分別是6月15日及6月29日，不但結合街舞Battle、水槍熱舞等元素，邀國內外知名DJ、專業舞者進行多項表演。

還有已經邁入第5年的旗津黑沙玩藝節，自7月5日起至7月28日止，由知名樂團玖壹壹領銜熱鬧開幕，今年以愛為主題，有沙雕藝術、環保藝術共計16件作品，結合AR尋寶等精彩豐富的活動。

高雄市梓官區漁會每年暑假推出蚵仔寮「漁村夏令營」親子體驗活動，今年以「潮味冰窖」為主題，7月14日起至8月31日的每個星期日、至少舉辦4梯次，每人399元（3歲以下免費，費用含漁夫餐、保險、DIY材料費、漁產品品嚐、伴手禮等），遊程中將帶領遊客進到冷凍廠，體驗零下25度C漁業製冰流程、參觀國內首座HACCP魚市場、體驗現場叫賣魚貨，還能到蚵仔寮觀光魚市採買「現撈」漁貨。

左營蓮池潭也安排適合小朋友的水上遊樂器具。記者謝梅芬／攝影
左營蓮池潭也安排適合小朋友的水上遊樂器具。記者謝梅芬／攝影
分享
今天起到8月31日止，是蓮池潭畔的「纜繩滑水」，有別於船拖方式，纜繩滑水是以馬達...
今天起到8月31日止，是蓮池潭畔的「纜繩滑水」，有別於船拖方式，纜繩滑水是以馬達為主要動力來源，藉由馬達帶動整套纜繩系統運作。記者謝梅芬／攝影
分享

冰品高雄市沙灘
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 14:50

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 12:03

加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法

2019-06-10 16:02

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47

搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45

威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42

北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36

嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12

明起連三天嚴防致災豪雨 氣象局：不排除有龍捲風

2019-06-10 14:27

秋行軍蟲疑現蹤苗栗一處牧場 待檢驗確認

2019-06-10 14:26

抽菸小心傷肺又傷心 他心衰竭險害命

2019-06-10 14:01

走失協尋3不6要 助失智者回家

2019-06-10 13:57

寶寶滿1歲練習咀嚼 多試各類型食物

2019-06-10 13:55

寶寶副食只吃蔬菜泥 小心影響發育

2019-06-10 13:54

北榮斥資27億蓋新醫療大樓 強化癌症治療

2019-06-10 13:51

小眼花廉蛤復育成功 7月1日開放漁民採捕

2019-06-10 13:39

「非接觸」量心跳 新創公司獲大廠投資價值上看5億

2019-06-10 13:03

被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33

這周6天下雨 石門水庫近滿水位全面防集水區強降雨

2019-06-10 12:12

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

人進來了！春遊補助加持 恆春半島觀光明顯回溫

2019-06-10 12:09

胎兒組織可做研究 反墮胎政策造成兩難

2019-06-10 12:08

我們與星星的距離 星空守護聯盟

2019-06-10 12:06

鋒面接近及西南風增強 西半部及東北部恐豪雨

2019-06-10 12:00

4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！

2019-06-10 11:58

鐵道博物館開工 鄭麗君盼行政院支持成立專業籌備處

2019-06-10 11:53

逐海浮光 為海敘事的水下攝影師

2019-06-10 11:51

台北機廠鐵道博物館園區開工 員工澡堂率先曝光

2019-06-10 11:43

三不六要 助失智朋友找到回家的路

2019-06-10 11:40

婦人突然癲癇 檢查才知她腦部長出像鐘乳石般腫瘤

2019-06-10 11:29

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

賣場塑膠膜6月底開始試辦回收 率先響應的是這家

2019-06-10 11:04

抽菸小心傷肺又傷心！男子心衰竭險害命

2019-06-10 10:23

寶寶滿1歲後 營養師：應多試各類型食物

2019-06-10 10:19
看更多

熱門文章

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

99%女人睡前5種壞習慣 讓妳30歲看起來像40歲

2019-06-09 17:08

今起六天全台有雨 嚴防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-10 06:04

首波滯留鋒面逼近！這三天雨勢最劇烈 不排除有龍捲風

2019-06-10 08:27

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 08:36

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 07:46

滯留鋒逼近！ 吳德榮：明天至周五慎防致災性降雨

2019-06-10 07:44

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人提拔 雙子感情坐雲霄飛車

2019-06-10 07:30

每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作

2019-06-10 00:00

獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38

馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26

11年來最大減幅 汽油每公升降1.4元

2019-06-09 23:31

滯留鋒面加西南氣流 未來一週全台濕答答

2019-06-09 19:34

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

【家人關係】夏客／父愛

2019-06-10 06:00

卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

【心情點滴】優果媽／沒有，讓我們珍惜所有

2019-06-10 06:00

台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41

影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

【家的形狀‧非典型的幸福】跳tone的單親爸爸／不斷增加的幸福感

2019-06-10 06:00

台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27

Uber條款昨上路 司機近期擬大規模抗爭

2019-06-10 00:25

端午收假台鐵出包 台南新市到善化間缺電延誤

2019-06-09 20:26

明起略降溫 西半部防暴雨

2019-06-10 00:19

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

降雨強風帶走汙染物 全台空品連三天罕見「綠油油」

2019-06-10 06:03

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top