影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



炎炎夏日，高雄市觀光局6月起推出「高雄真水」夏季系列活動，今天下午在蓮池潭畔以纜繩滑水和各種冰品揭開序幕，系列活動結合所有與「水」有關的活動，像是水上彈跳、纜繩滑水、黑沙玩藝節、滿月趴，搭配潮味冰窖、十大奇冰等冰品，邀請全國民眾夏天來高雄𨑨迌，玩水吃冰、樂遊港都。

高雄市政府觀光局長潘恒旭說，高雄市是一個由水串連起的城市，有海、有河、有湖，也有陽光跟沙灘，夏天推出「高雄真水」夏季系列活動，每個活動還搭配限定冰品，要讓大家不僅玩水，還能品嘗高雄創意多元的冰品，非常適合各個年齡層來高雄旅遊。

潘恒旭說，加上暑假還有卡通人物的活動，預估觀光人潮會比去年成長 ，去年約200萬人次，今年大約會有250到300萬人次，整體住房率可達7成以上。

率先登場的是位於蓮池潭北側水域的「水上彈跳」活動，從6月起到10月31日止，推出有水上套裝遊程，包括水上彈跳、SUP、獨木舟及水上闖關活動等，適合年輕人訓練體力膽識及團隊默契。

今天起到8月31日止，是蓮池潭畔的「纜繩滑水」，有別於船拖方式，纜繩滑水是以馬達為主要動力來源，藉由馬達帶動整套纜繩系統運作，最多可同時間讓7個人在水上遨遊，刺激又安全，滑水優惠價45折起，女生只要穿著比基尼滑水全天票價只要250元。

除了左營蓮池潭，旗津小島也很夯，全台首創的旗津「滿月趴」活動，6月份將有兩場大型沙灘party，分別是6月15日及6月29日，不但結合街舞Battle、水槍熱舞等元素，邀國內外知名DJ、專業舞者進行多項表演。

還有已經邁入第5年的旗津黑沙玩藝節，自7月5日起至7月28日止，由知名樂團玖壹壹領銜熱鬧開幕，今年以愛為主題，有沙雕藝術、環保藝術共計16件作品，結合AR尋寶等精彩豐富的活動。