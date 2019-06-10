西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



苗栗縣飛牛牧場6月8日向農委會防檢局通報疑似發現農業害蟲「秋行軍蟲」，經過分子檢定後，今天下午證實是秋行軍蟲，初步研判是透過西南氣流吹入，目前已將當地玉米田植株挖坑就地掩埋。這也是秋行軍蟲首度入侵台灣。

農委會表示，該批秋行軍蟲外型及個頭差不多大，應該是同一批幼蟲。6月8日接獲通報當天，加上這兩天，都已經派員前往附近檢查有無其他成蟲，目前都沒發現其他成蟲，也沒有其他地方通知有疑似秋行蟲軍的蹤跡。其他地方也請當地農改場幫忙監測及田間巡查，若有發現相關情況就會立即通報。

農委會表示，今天已經在發現秋行軍蟲的玉米田挖三公尺深的坑並就地掩埋，該處種的玉米是「青割玉米」，主要用來做牧草使用，在還比較嫩的時候就會割起來給牛羊吃，容易吸引蟲子。

秋行軍蟲近期肆虐中國十數個省份，至今仍未有根治方法。秋行軍蟲是聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強且寄主範圍廣，台灣之前並無發生紀錄。