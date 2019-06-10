搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府為搶攻東南亞來台旅遊商機，今天上午在市府舉辦「前進泰國」桃園旅遊推介記者會，市長鄭文燦說，隨新南向政策施行，搭乘廉航年輕旅客大幅成長，市府組成桃園水晶晶旅遊推介團，6月20日到24日將前進曼谷推廣桃園旅遊，市府與台灣虎航及旅宿業者合作，推出虎航來回機票加酒店只要6490泰銖優惠價格，提供交通及旅遊套票優惠一條龍式服務，吸引泰國旅客來台暢遊桃園。

桃園市府觀旅局為推廣泰國旅客來桃園觀光旅遊，觀旅局將在6月20日至24日帶領旅館、伴手禮、旅行社業者，組成「桃園水晶晶旅遊推介團」前往泰國曼谷，參加「Taiwan One More Time」旅展，介紹桃園的旅遊服務，期望讓更多東南亞旅客停留桃園、認識桃園。

今年前四月泰國來台觀光旅客人數超過14萬人，與去年同期成長超過二成五，泰國遊客來台旅遊仍鎖定台北101大樓、台中逢甲夜市及日月潭、嘉義的阿里山等，觀光局曼谷辦事處主任巫宗霖表示，泰國九世皇曾到桃園石門水庫考察改善泰國水利系統，這段歷史值得讓更多泰國遊客知道，由於泰國民眾相當尊崇泰皇，透過包裝行程讓遊客緬懷，提供體貼服務，相信是帶動遊客再成長的動力。