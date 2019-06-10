威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



連摃28期的威力彩距離上次2月28日頭獎開出已超過3個月，今晚開獎的威力彩，頭獎將衝破5億、上看5.1億元，頭獎獎金逼近前次開出的頭獎獎金5.2億，直逼今年最高。大獎好康讓各地彩券行買氣加溫，整體買氣較平常多3成。

明（6/11）天開獎的大樂透頭獎已4連摃，頭獎上看1.6億元，大樂透端午加碼的「100組100萬元」加碼獎項仍有35組未開出，明天仍會續開35組加碼百萬獎項。

根據統計，公益彩券第四屆（103年）以來，威力彩平均24期會開出一次頭獎。台彩表示，威力彩於今年2月28日於台中開出5.2億元的高額頭獎後，頭獎連摃期數已高達28期，頭獎上看5.1億元。

在高額頭獎的吸引下，加上頭獎可能會隨時開出，民眾包牌投注的比例也較往常增加。台彩統計，有高達1成以上的民眾，本期開獎的威力彩採用包牌購買。還沒包牌的民眾，不妨也可以考慮與親友集資，增加中獎機會、一起圓夢。

台彩統計，大樂透今年已創造了411位百萬富翁，包含大樂透頭獎得主10名、貳獎中獎人59位、春節加碼的百萬大紅包282名及目前還在進行的端午「100組100萬元」獎項得主60名。

今年大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，共四次開獎已開出65組端午加碼百萬獎，民眾仍有35組端午百萬獎的中獎機會，明晚開獎的大樂透頭獎4連摃、上看1.6億元，還會繼續加開端午加碼剩餘的35組100萬元獎項。買大樂透除了有機會晉身億萬富翁的行列，還有35次對中100萬元獎項的機會。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」持續加碼中，「基本玩法」1~6星共加碼9個獎項，獎金最高變為原本的2倍；簡單好玩的「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將由6倍提高為7倍，活動直至本週六止。