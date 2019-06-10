北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台北榮總將以27億打造新醫療大樓，今天上午舉辦工程開工典禮，蔡英文總統致詞表示，隨著人口不斷老化，腫瘤患者不斷增加，北榮先進醫療技術可以給患者最好的治療，新建工程完工後，對腫瘤的治療設備，會有關鍵性提升，腫瘤患者接受醫療時，也會有更舒適的醫療環境。

北榮院長張德明說，今天動土的新醫療大樓工程規畫自民國107年啟動，4月取得建築執照，預計2年後完工，明年12月開幕。新醫療大樓將打造一般病房、特殊病房空間，當面對特殊疫情如「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）時，可望扮演最後一線防疫角色。

張德明表示，北榮未來將和清華大學合作，進行硼中子治療、化療等癌症治療，北榮的重粒子癌症中心也將預計明年6月完工，強化北榮醫療量能。

硼中子捕獲是一門發展中的癌症治療技術，原理是利用硼對中子吸收後分裂為鋰與阿法粒子來治療癌症，其原理是一種標靶放射治療，讓含硼藥物注入癌症病人後，使它們只被癌細胞所攝取，接著讓病人暴露在低能中子下，利用硼容易與中子產生核反應之特性，放出殺傷力強但範圍短且密集之阿法粒子，達到殺死癌細胞，卻不造成周圍組織損傷的目的。