4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



董氏基金會調查近2000名50歲以上的民眾，對於退休以及老年預備之需求現況做一調查，發現有四成的民眾，根本沒在規畫退休生活，而有開始規畫退休生活的男女比，女性比男性多，若能提早規畫老年生活，避免孤寂感上身，也能避免老年憂鬱發生，呼籲民眾50歲左右即可開始規畫。

根據董氏基金會調查，退休生活最被重視的項目，依序為「良好的身體狀況」、「穩定的情緒狀態」、「保有人際互動」；退休後最想做的依序為「到各地旅遊」、「運動」、「社會服務」，而退休後，最讓受訪者擔心的是「經濟能力」、「身體狀況」、「運動習慣」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，退休生活若不及早規畫，根據臨床醫師的觀察，多數會發生老年憂鬱症的患者，多在退休後初期，若不及時介入，恐會增加憂鬱症的症狀。

台北榮總精神醫學科主任蔡佳芬表示，根據臨床觀察，台灣老年憂鬱症患者，大多發生在退休後的初期，並以輕症為大宗，平均每10人就有1人，重症相對少，平均占整體3％，但實際就診者極少，患者甚至沒有病勢感，董氏基金會先前的調查也發現，國內因老年憂鬱症就診比例不到一成。

蔡佳芬說，老年憂鬱症有其徵兆，家人可以從語言以及行為觀察長輩的變化，當長輩說話的內容開始變得悲觀，如「我沒用」、「全家就我是孤兒」、「沒朋友」等，行為上也開始抱怨身體不舒服等，原本有興趣的活動，開始不願走出家門意興闌珊，就是憂鬱症的警訊。