親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

木星將在10日到達近地點，本週都會處於可觀測期，有望能透過簡單的天文觀測器就看到...
木星將在10日到達近地點，本週都會處於可觀測期，有望能透過簡單的天文觀測器就看到大紅斑與木衛三。(photo on Wikimedia)
分享
熱愛天文的朋友有福，木星於10日晚間將最接近地球，僅需要雙筒或是小型望遠鏡就能看清楚，若天氣狀況良好，甚至能看到四個最大的衛星。美國太空總署（NASA）表示，木星會在10日黃昏時升起，整晚都保持可見，若錯過這次，就得再等13個月，到明年7月，木星才會重複到同一個離地球最近點。

木星上著名大紅斑

網路媒體《紐澤西新聞網》報導，NASA表示，本週木星將會是天文界的熱門詞彙，因為這整週會轉至近地點，其中，10日晚間將會離地球最近，當時木星、地球與太陽將處於一直線，而整晚都會呈現「可視」，這也是觀測的最佳時間點。只需要透過雙筒或小型望遠鏡就能把木星表層和最大顆的4大衛星盡收眼底，若是天氣好一點，甚至能看到一絲環繞的帶狀雲層。

《天空與望遠鏡》雜誌主編金恩表示，在最佳觀測時間能看到木星表面特有的大紅斑，這個大紅斑的形成是因木星主成份為氫，並未有明確界定的固體表面，透過快速自轉，其大氣層依緯度區分成不同的區帶，彼此交界處會有湍流與風暴相互作用，有個明顯的區段看起來紅的明顯，才得名為大紅斑。

錯過再等13個月

文章也提到，本次即便天氣再怎麼好，一般人也只能看到4大最亮的衛星，以木衛三為首，分別叫做Ganymede（所謂的木衛三）、Lo、Europa及Callisto。相對來說，就算10日天氣再怎麼糟，整週都是木星的可觀測期。但若錯過本次，下一次木星到近地點就得等明年7月。

此外，據《衛報》補充，太陽與行星呈現一直線的相對位置（把地球夾在中間）也稱之為「對應」（Opposition），意味著行星會在午夜到達天空中的高峰點。

據國內媒體報導，台北天文館自6月的每個星期六晚間7時至9時，將開放第二觀測室，讓大家透過高倍率天文望遠鏡觀測。

【更多精采內容，詳見

木星NASA
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 14:50

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 12:03

影／高雄市夏日辦水上滑水 選10大奇冰

2019-06-10 16:22

加拿大大麻合法化 食藥署：僅娛樂用合法

2019-06-10 16:02

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

搶攻東南亞來台旅遊商機 桃園6490超優價一條龍服務

2019-06-10 15:45

威力彩頭獎上看5.1億元 民眾瘋包牌

2019-06-10 15:42

北榮27億打造醫療大樓 將引進硼中子癌症治療

2019-06-10 15:36

嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12

明起連三天嚴防致災豪雨 氣象局：不排除有龍捲風

2019-06-10 14:27

秋行軍蟲疑現蹤苗栗一處牧場 待檢驗確認

2019-06-10 14:26

抽菸小心傷肺又傷心 他心衰竭險害命

2019-06-10 14:01

走失協尋3不6要 助失智者回家

2019-06-10 13:57

寶寶滿1歲練習咀嚼 多試各類型食物

2019-06-10 13:55

寶寶副食只吃蔬菜泥 小心影響發育

2019-06-10 13:54

北榮斥資27億蓋新醫療大樓 強化癌症治療

2019-06-10 13:51

小眼花廉蛤復育成功 7月1日開放漁民採捕

2019-06-10 13:39

「非接觸」量心跳 新創公司獲大廠投資價值上看5億

2019-06-10 13:03

被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33

這周6天下雨 石門水庫近滿水位全面防集水區強降雨

2019-06-10 12:12

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

人進來了！春遊補助加持 恆春半島觀光明顯回溫

2019-06-10 12:09

胎兒組織可做研究 反墮胎政策造成兩難

2019-06-10 12:08

我們與星星的距離 星空守護聯盟

2019-06-10 12:06

鋒面接近及西南風增強 西半部及東北部恐豪雨

2019-06-10 12:00

4成民眾每天1杯咖啡「拿鐵」以45.7%支持度居冠！

2019-06-10 11:58

鐵道博物館開工 鄭麗君盼行政院支持成立專業籌備處

2019-06-10 11:53

逐海浮光 為海敘事的水下攝影師

2019-06-10 11:51

台北機廠鐵道博物館園區開工 員工澡堂率先曝光

2019-06-10 11:43

三不六要 助失智朋友找到回家的路

2019-06-10 11:40

婦人突然癲癇 檢查才知她腦部長出像鐘乳石般腫瘤

2019-06-10 11:29

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

賣場塑膠膜6月底開始試辦回收 率先響應的是這家

2019-06-10 11:04

抽菸小心傷肺又傷心！男子心衰竭險害命

2019-06-10 10:23

寶寶滿1歲後 營養師：應多試各類型食物

2019-06-10 10:19
看更多

熱門文章

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

99%女人睡前5種壞習慣 讓妳30歲看起來像40歲

2019-06-09 17:08

今起六天全台有雨 嚴防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-10 06:04

首波滯留鋒面逼近！這三天雨勢最劇烈 不排除有龍捲風

2019-06-10 08:27

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 08:36

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 07:46

滯留鋒逼近！ 吳德榮：明天至周五慎防致災性降雨

2019-06-10 07:44

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

2019-06-10 16:05

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人提拔 雙子感情坐雲霄飛車

2019-06-10 07:30

每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作

2019-06-10 00:00

獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56

沒用農藥加上西南氣流吹入 秋行軍蟲確認現蹤飛牛牧場

2019-06-10 15:55

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38

馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26

11年來最大減幅 汽油每公升降1.4元

2019-06-09 23:31

滯留鋒面加西南氣流 未來一週全台濕答答

2019-06-09 19:34

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

【家人關係】夏客／父愛

2019-06-10 06:00

雨瀑出現！天空有如破洞倒下水來

2019-06-10 15:44

卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

【心情點滴】優果媽／沒有，讓我們珍惜所有

2019-06-10 06:00

台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41

影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22

RICHARD MILLE伴納達爾法網創紀錄 奪下生涯第12座火槍手盃

2019-06-10 10:52

4成50歲民眾沒規畫退休生活 當心老年憂鬱上身

2019-06-10 15:34

【家的形狀‧非典型的幸福】跳tone的單親爸爸／不斷增加的幸福感

2019-06-10 06:00

台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27

Uber條款昨上路 司機近期擬大規模抗爭

2019-06-10 00:25

端午收假台鐵出包 台南新市到善化間缺電延誤

2019-06-09 20:26

明起略降溫 西半部防暴雨

2019-06-10 00:19

大雨特報！ 苗栗至彰化3縣市注意雷擊

2019-06-10 12:11

降雨強風帶走汙染物 全台空品連三天罕見「綠油油」

2019-06-10 06:03

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top