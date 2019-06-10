最大、最亮木星將至 本週可見大紅斑

2019-06-10 15:47 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



木星將在10日到達近地點，本週都會處於可觀測期，有望能透過簡單的天文觀測器就看到大紅斑與木衛三。(photo on Wikimedia) 分享 facebook 熱愛天文的朋友有福，木星於10日晚間將最接近地球，僅需要雙筒或是小型望遠鏡就能看清楚，若天氣狀況良好，甚至能看到四個最大的衛星。美國太空總署（NASA）表示，木星會在10日黃昏時升起，整晚都保持可見，若錯過這次，就得再等13個月，到明年7月，木星才會重複到同一個離地球最近點。

木星上著名大紅斑

網路媒體《紐澤西新聞網》報導，NASA表示，本週木星將會是天文界的熱門詞彙，因為這整週會轉至近地點，其中，10日晚間將會離地球最近，當時木星、地球與太陽將處於一直線，而整晚都會呈現「可視」，這也是觀測的最佳時間點。只需要透過雙筒或小型望遠鏡就能把木星表層和最大顆的4大衛星盡收眼底，若是天氣好一點，甚至能看到一絲環繞的帶狀雲層。

《天空與望遠鏡》雜誌主編金恩表示，在最佳觀測時間能看到木星表面特有的大紅斑，這個大紅斑的形成是因木星主成份為氫，並未有明確界定的固體表面，透過快速自轉，其大氣層依緯度區分成不同的區帶，彼此交界處會有湍流與風暴相互作用，有個明顯的區段看起來紅的明顯，才得名為大紅斑。

錯過再等13個月

文章也提到，本次即便天氣再怎麼好，一般人也只能看到4大最亮的衛星，以木衛三為首，分別叫做Ganymede（所謂的木衛三）、Lo、Europa及Callisto。相對來說，就算10日天氣再怎麼糟，整週都是木星的可觀測期。但若錯過本次，下一次木星到近地點就得等明年7月。

此外，據《衛報》補充，太陽與行星呈現一直線的相對位置（把地球夾在中間）也稱之為「對應」（Opposition），意味著行星會在午夜到達天空中的高峰點。

據國內媒體報導，台北天文館自6月的每個星期六晚間7時至9時，將開放第二觀測室，讓大家透過高倍率天文望遠鏡觀測。

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