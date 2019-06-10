嚴防連續強降雨 14日解除警報

2019-06-10 15:12 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



賴忠瑋提到，11.14日雨勢最明顯，12.13日雨下得較少。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 中央氣象局預估，11日受滯留鋒面及西南氣流影響，各地有局部大雨或豪雨，尤其西半部地區可能達豪雨等級以上。氣象專家彭啟明表示，11至14日鋒面來回徘徊，需嚴防連續的強降雨。氣象專家吳聖宇則提到，14日晚間鋒面逐漸離開台灣，降雨可望明顯趨緩。

彭啟明指出，這周開始進入很不穩定的大氣環境，鋒面會持續滯留在台灣上空，自11日凌晨開始，鋒面將影響北台灣，降雨更趨劇烈，西半部及東北部有陣雨或雷雨，花東則有短暫陣雨或雷雨，也要提防局部強降雨發生機會。他提醒，除了敏感區域要多提防，外出也要隨身攜帶雨具。

天氣風險管理開發預估，12日起鋒面南下抵達台灣附近，並且呈現滯留，加上西南季風帶來較為明顯且持續的水氣，各地都有陣雨或雷雨，其中，西半部為迎風面，發生豪大雨的機會比東半部高。這波鋒面出現強降雨且持續數天的可能性很高，務必要提高警覺，及早做好準備。

氣象主播賴忠瑋則表示，雖然最近幾天常出現「雨彈襲台灣4天」的說法，不過目前資料顯示西南風最強、雨勢最明顯的時候將落在11.14日，12.13日有相對空檔，雨下得較少。氣象專家吳聖宇提到，14日晚間鋒面逐漸離開台灣上空，南部、花東仍有短暫陣雨，降雨可望明顯趨緩。

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