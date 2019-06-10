全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

2019-06-10 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨及濃霧特報。圖／取自中央氣象局網站 分享 facebook

中央氣象局對全台16縣市發布大雨特報，鋒面接近，易有短時強降雨，今日西半部及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局也發布濃霧特報，今日金門及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，目前馬祖持續有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。