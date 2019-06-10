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彰化離岸風電商獻關懷 攜手蚵藝淨灘守護最美潮間帶

2019-06-10 14:27經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為呼應聯合國「乾淨海洋CleanSea」計畫，彰化縣王功蚵藝文化協會聯合彰化新興國際級離岸風電產業的開發商，包含台灣北陸能源發展及玉山能源合作的「海龍離岸風電計畫」、CIP 哥本哈根基礎建設基金、中能發電公司籌備處以及台灣電力再生能源處攜手，今（10）日上午，在王功海岸舉辦「海洋廢塑重生 再造棲地新生命」淨灘行動，還給最美的潮間帶清淨的面貌。

離岸風電開發商的志工們在王功蚵藝文化協會安排之下，體驗乘坐蚵車前往潮間帶，淨灘撿拾廢棄蚵網，並將蚵網尼龍繩在現場碾碎，讓蚵殼和尼龍繩分離，尼龍繩回收上岸，碎蚵殼用來製作成環保蚵磚，並打造蚵礁地景藝術，進行生態保育及復育。

活動主要發起人王功蚵藝文化協會理事長余季表示，觀察這些海洋廢棄物可以發現，除了部分遊客亂丟的塑膠製品外，許多廢棄物反而是漁民隨手丟造成，包括採蚵時隨意棄置的尼龍繩或漁網，這些流到海外都會威脅魚類生存。

雖然王功海岸的塑膠污染僅反映出全球海洋污染議題的一小部分，身為地球村公民的一分子，王功蚵藝文化協會攜手離岸風電開發商，共同呼應聯合國「乾淨海洋」計畫消除海洋塑膠污染的訴求，希望與在地漁民攜手，共同守護這片賴以為生的海洋環境，同時也呼籲政府相關單位重視並尋求解決廢網和蚵尼龍繩的回收問題，建立解決的機制，讓「王功夕照」這片美景得以維持並永世流傳。

根據聯合國統計，每年有800萬公噸塑料流入海洋，造成10萬隻海洋生物因為誤食塑膠而死亡及其他破壞。台灣四面環海，美麗的海灘只要稍有人跡，往往就會留下海洋垃圾。根據環保署最新資料統計，我國海洋垃圾八成以上來自民眾生活或遊憩行為所產生，其次是抽菸行為以及漁業活動，而彰化即名列綜合垃圾量較高的縣市之一。擁有「最美潮間帶」美名的王功海岸養殖牡蠣已有百餘年歷史，長久以來漁民將廢網和蚵尼龍繩棄置在潮間帶，對蚵農賴以維生的海洋生態造成危害。

今年5月中旬，海龍離岸風電首度與王功蚵藝文化協會合作淨灘，大獲經濟部及地方居民肯定，因此於六月擴大舉辦，並邀請CIP、中能及台電共同參與。余季進一步說：「以往部分漁民會回收廢網和蚵尼龍繩販賣給資源回收廠，但近年來廢塑價格不好，且回收廠要求尼龍繩不能有蚵殼附著，因此這幾年漁民就直接將它們丟棄在潮間帶，嚴重危害賴以維生的海洋生態。」因此蚵藝文化協會聯合離岸風電開發商，號召關心海洋環境的民眾，讓許多國外駐台的工作夥伴、社會團體及學生共同參與，透過國際友人的實際行動，落實彰化在地關懷。

北陸、玉山、CIP、中能、台電攜手打造蚵礁地景藝術 再造棲地新生命（圖／海龍離岸...
北陸、玉山、CIP、中能、台電攜手打造蚵礁地景藝術 再造棲地新生命（圖／海龍離岸風電計畫）
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漁民潮間帶海洋垃圾
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