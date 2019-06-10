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無視103萬人「反送中」！港府堅持612強勢二讀

影／她每周3天打工幫家計 國中會考成績仍達中上不簡單

2019-06-10 13:25聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市東海國中九年一班女學生鄭沛函家境清寒，來自低收入家庭的她，每周3天晚上得外出打工幫忙家計，為母親減輕家裡的經濟負擔，但她天性樂觀開朗，活潑大方，且努力找時間讀書，今天國中會考成績公布，她獲2科B++、2科B+、一科C、作文5級（滿）分，成績表現中上，相當不容易。

沛函的母親是來自越南的新移民，平常在飯店擔任房務，工作辛苦但薪水不高，至於父親原是水泥工，但從去年生病後，無法工作，原本就是低收入家庭，少了父親的收入，沛函為幫母親減輕負擔，她每周4、5、6晚上都會到夜市打工，賣現打果汁，打工賺來的錢，一半自己存起來，一半交給母親填補家用。

東海國中校長賴亮禎說，沛函的情形，讓人憐惜，但她很努力，很正向且生性開朗樂觀，活潑大方，組織與臨場應變能力強，能言善道，機智伶俐， 積極主動，沛函是學校合唱團員，經常主動協助團務，表現活躍，像今天下午學校要舉辦畢業生聯歡活動，沛函就擔任主持人。

鄭沛函對這次會考成績表示：「由於每周3天晚上必須到夜市打工，沒有錢也時間補習，能有這樣的成績，我還算滿意，因我喜歡電腦，選擇台東高商資料處理科， 希望能朝資訊技領域，培養自己專長，也方便就業，日後也幫媽媽完成買房的心願。」

台東市東海國中九年一班女學生鄭沛函家境清寒，來自低收入家庭的每周3天晚上得外出打...
台東市東海國中九年一班女學生鄭沛函家境清寒，來自低收入家庭的每周3天晚上得外出打工幫忙家計，校長賴亮禎（左）對她讚賞不已。記者羅紹平／攝影
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