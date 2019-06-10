「非接觸」量心跳 新創公司獲大廠投資價值上看5億

2019-06-10 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部價創計畫成功協助教授技術創業。交通大學教授吳炳飛創業團隊歷時5年，研發出「影像式生理訊號健康管理系統」技術，能以非接觸方式量測心跳、血壓等生理訊號，達到醫療級精準度，團隊成立「鉅怡智慧股份有限公司」(FaceHeart)，成功讓技術順利商品化，並獲得國內大廠-聯發科投資，取得上海商銀服務訂單，公司商業估值已達新台幣5億元。

一般市售各種智慧手表、手環，在劇烈活動下難以提供精確偵測數據，使用者的穿戴習慣也會影響數據的蒐集品質。交大吳炳飛教授團隊的創新技術，只需要透過攝影機「看」人臉，就可以在使用者毫無感覺的狀態下取得相關資訊，再由團隊演算法分析出心跳、血壓的數據，在靜止狀態下可達2至3bpm醫療級的精準度；在跑步等運動狀態下，所得數據仍可達可用範圍。此外團隊技術不需使用高精度攝影機，拍攝速率30fps等級攝影機即可量測心跳。

吳炳飛表示，這套系統的軟硬體都是交通大學獨立研發，其運算晶片是與聯發科合作。在研發過程中曾面臨許多難題，例如在光線不佳晚上或關燈房間中，如何保持精準量測；市售的攝影機都會自動調整光圈、快門，需克服這些因素對AI判斷的影響。種種的困難讓研究團隊歷時5年，在科技部學門研究計畫及價創計畫的支持下，才成功讓技術順利商品化。

科技部表示，吳炳飛教授團隊技術所衍生的新創公司-鉅怡智慧，技術應用潛力已獲國內大廠聯發科肯定並予以投資。在金融領域方面，團隊也與上海商銀合作，在新設立的智慧分行中，導入影像式生理資訊偵測系統，運用生理資訊強化情緒辨識，加強銀行對客戶之KYC認證，ATM防詐騙行為與VIP專屬服務，提供銀行客戶嶄新數位金融服務體驗。本項技術已在台中與新竹數位分行落地。