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被小黑蚊叮又痛又癢 醫：抓破傷口小心蜂窩性組織炎

2019-06-10 12:33聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

天氣漸熱，小黑蚊活動越加頻繁，有網友在臉書上分享自己到公園散步，被小黑蚊攻擊，過了2天被叮咬的部位開始發燙腫脹，走路都感覺肌肉緊繃很不舒服。醫師建議，若被叮咬小心不要抓搔，可能導致細菌進入傷口，進而造成感染，變成蜂窩性組織炎。

新竹縣一名網友在臉書社團「我是竹東人」分享被小黑蚊叮咬的照片，指出自己到河濱公園散步，不到30分鐘，就看到腿上有好多小黑蚊，回到家後，腿果然馬上紅腫，而且被叮咬的地方開始發燙腫脹。

貼文也引起許多人討論，紛紛跳出來說自己被小黑蚊叮咬的慘痛經歷，有人在公園釣魚兩小時，雙手手臂都是「紅豆冰」，有人說自己因為小黑蚊「已掛號看醫生二次」，還有人說看了2家皮膚科診所，打針吃藥都沒用，痛苦了快1個月才好，「又痛又癢」。

被叮咬後的症狀因人而異，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏。中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，不管被甚麼蚊蟲叮咬，第一時間可使用衛署核可的止癢蚊蟲藥膏或冰敷減少搔癢感，若不幸抓破，可先在家進行常規傷口處理，保持乾淨乾燥，盡快癒合，變成蜂窩性組織炎的機會就小多了，但如後續有紅腫熱痛、發燒症狀，則建議就醫檢查。

新竹縣環保局表示，「潮濕地表」是幼蟲的孳生棲地，小黑蚊會在青苔上產卵，幼蟲也以其中的藍綠藻當做食物來源，鄉鎮市公所會派人到公園除草、噴藥，民眾可穿長袖、長褲，或噴灑防蚊液等，降低被小黑蚊叮咬的可能性，但目前尚未有根治小黑蚊的方法。

環保局也提醒，民眾除了依賴政府噴藥防治小黑蚊肆虐，也應配合環境整理清潔工作，如將周遭環境的青苔去除，保持乾爽清潔，藉此降低小黑蚊棲群密度。

有人分享自己在公園釣魚兩小時，被小黑蚊叮咬，雙手手臂都是「紅豆冰」。圖／擷取自臉...
有人分享自己在公園釣魚兩小時，被小黑蚊叮咬，雙手手臂都是「紅豆冰」。圖／擷取自臉書社團「我是竹東人」
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天氣漸熱，小黑蚊活動越加頻繁，不少民眾在戶外活動被小黑蚊攻擊。圖／擷取自臉書社團...
天氣漸熱，小黑蚊活動越加頻繁，不少民眾在戶外活動被小黑蚊攻擊。圖／擷取自臉書社團「我是竹東人」
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