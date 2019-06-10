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這周6天下雨 石門水庫近滿水位全面防集水區強降雨

2019-06-10 12:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

水利署北區水資源局指出，依據氣象預報資料顯示，受到西南氣流及梅雨鋒面影響，今天開始天氣將會變得不穩定，11日到13日受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣西半部地區可能會降下豪雨，若降雨位於石門水庫集水區內，將會使水庫入流大幅增加。

由於目前石門水庫接近滿水位245公尺，北區水資源局為了因應未來一周可能的降雨並確保水庫安全，今天針對石門水庫、中庄調整池等各項設施再次執行整備檢查，並預先進行水庫水位調降操作，以最嚴謹的態度因應可能的強降雨。

為因應這一波可能來襲的強降雨，北水局局長江明郎昨天就指示依據最新情資，先以發電放流做好石門水庫預降水位規畫，另為了預防豪雨造成水庫原水濁度升高，同時指示將中庄調整池蓄滿，全力因應未來各項防洪調蓄及供水作業，面對後續的各項應變操作，務必要確保大壩安全及供水無虞。

氣象達人彭啟明上午在天氣風險管理公司粉團指出，這周開始進入一個很不穩定的大氣環境，大家要提高警覺，目前鋒面已經在台灣北部海面，距離北台灣約60公里處，也伴隨閃電對流發展，非常的不穩定。而西南季風也進入南海，台灣位於兩者相互互動的區域，天氣明顯將轉差鄉

彭啟明說，今天周一的天氣是受到南北兩個系統逐漸移入台灣附近，北部及西半部容易有對流雲系發展移入，西半部容易有短暫陣雨或雷雨，白天也有熱力作用發展，西半部及山區有熱對流發展降雨的可能，容易有短時間強降雨發展。周二到周五受鋒面來回徘徊，需要嚴防連續的強降雨，而這鋒面的環境配置，相當符合典型的梅雨鋒面，會持續滯留，配合上西南季風，發展中小尺度對流系統的機會相當高，要到這周末才緩和。

中央氣象局公布一周天氣圖，顯示桃園、新北、北市、基隆連6天都是雨天。圖／取自中央...
中央氣象局公布一周天氣圖，顯示桃園、新北、北市、基隆連6天都是雨天。圖／取自中央氣象局官網
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石門水庫今天上午水位244.88公尺，最高時244.93，接近滿水位245公尺。...
石門水庫今天上午水位244.88公尺，最高時244.93，接近滿水位245公尺。圖／北區水資源局提供
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石門水庫梅雨
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