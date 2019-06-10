這周6天下雨 石門水庫近滿水位全面防集水區強降雨

2019-06-10 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



水利署北區水資源局指出，依據氣象預報資料顯示，受到西南氣流及梅雨鋒面影響，今天開始天氣將會變得不穩定，11日到13日受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣西半部地區可能會降下豪雨，若降雨位於石門水庫集水區內，將會使水庫入流大幅增加。

由於目前石門水庫接近滿水位245公尺，北區水資源局為了因應未來一周可能的降雨並確保水庫安全，今天針對石門水庫、中庄調整池等各項設施再次執行整備檢查，並預先進行水庫水位調降操作，以最嚴謹的態度因應可能的強降雨。

為因應這一波可能來襲的強降雨，北水局局長江明郎昨天就指示依據最新情資，先以發電放流做好石門水庫預降水位規畫，另為了預防豪雨造成水庫原水濁度升高，同時指示將中庄調整池蓄滿，全力因應未來各項防洪調蓄及供水作業，面對後續的各項應變操作，務必要確保大壩安全及供水無虞。

氣象達人彭啟明上午在天氣風險管理公司粉團指出，這周開始進入一個很不穩定的大氣環境，大家要提高警覺，目前鋒面已經在台灣北部海面，距離北台灣約60公里處，也伴隨閃電對流發展，非常的不穩定。而西南季風也進入南海，台灣位於兩者相互互動的區域，天氣明顯將轉差鄉