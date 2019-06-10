中醫大新竹附醫招募學生志工 體驗服務人群

2019-06-10 12:20 中央社 新竹縣10日電



為讓有志從事志願服務的學生體驗服務人群的意義，中國醫藥大學新竹附設醫院提供30名志願服務機會，讓學生在服務中學習，將於13日上午9時開放網路報名。

中醫大新竹附醫院長陳自諒今天表示，招募暑期學生志工需年滿15歲的就學中高中、職學生，大專生限三年級以下（含三年級），具服務熱誠，願意關懷醫院病人，服務時數至少22小時，時間從7月1日至10月31日，結束服務後需繳交服務心得。

陳自諒說，暑期學生志工須參加6月29日的職前訓練，相關招募訊息將從6月13日上午9時開放網路報名，報名連網址為https://forms.gle/iRjrvYfEkCuyrVvC8，若額滿則提前停止報名。

「因為平常工作忙碌，所以利用休假來當志工紓壓。」在新竹科學園區擔任工程師的阿瑋說，到醫院當志工，偶爾會遇到客訴，但大部分病患都給予肯定，讓他充滿動力。

即將高中畢業的小宣，因明確知道自己的興趣在於醫學、藥學，加上媽媽也是醫院志工，因此利用假期到醫院服務，他說，除了希望增加相關經驗，也希望透過幫助他人，提升自我價值與成就感。

中醫大新竹附醫社工組長闕昀珮表示，這次招募志工分為六大組，包括「門診」、「急診」協助病患路線指引等服務，「藥局」藥物拆裝與分類、「內視鏡室」引導病患檢驗、「復健科」引導復健與「社區醫學組」協助宣導活動等。