鐵道博物館開工 鄭麗君盼行政院支持成立專業籌備處

2019-06-10 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「國定古蹟台北機廠鐵道博物館園區」今舉行總辦公室及澡堂修復工程開工典禮，正式啟動修復工程。文化部部長鄭麗君表示，這兩處是台北機廠最具象徵意義之處，將由此向社會宣布鐵道博物館從「全區整備」邁向「分區開放」重要一哩路。

鄭麗君也向行政院喊話，表示已送出成立專業籌備處的申請，希望行政院支持，讓該館能有專業營運組織。她也說，希望跟交通部一起成立專業的籌備處，讓該館成為亞洲最具當代性、最大的鐵道博物館。

交通部次長王國材表示，他初次來看這裡，就覺得這裡不當國定古蹟，哪裡可當國定古蹟？他說，日本有10個以上鐵道博物館，英國也有鐵道博物館，都有各年代列車、文物、故事，交通部過去雖有自己想法，但文化造詣仍要跟文化部學習，也很高興文化部能堅持，讓此處沒遭到開發。

王國材也說，文化部已花這麼多力氣，他已要求台鐵局全力協助，將最珍貴的列車、機具、人情故事要提供文化部，讓各子孫未來到此處，會想到自己阿公也曾在此洗澡。強調今天是重要的里程碑。

鄭麗君說，今天要開始修復的兩處，都有很深的社會文化記憶。總辦公室是很重要行政中樞，過去是機長辦公室，修復後將轉型成博物館，裡面有典藏室，可做常設展，展現台北機場歷史。

鄭麗君表示，員工浴室建築具特殊美學，象徵台灣鋼構建築發展，電影《露西》及周杰倫電影都來此取景，就可見其吸引人，最重要的是它還是當年員工忙碌一天洗澡之處，標記員工的辛勤、勞動的文化、鐵路人的血汗。

鄭麗君表示，台北機廠從軟體開始建立，接下來會一步步愛向國家鐵道博物館，她宣示該館未來有三特色，一是活的博物館。她說這裡是20世紀上半業亞洲機器修復很重要的地方，當年機具都保留，未來會有動態展示，讓大家看到修復場、軌道系統展示。