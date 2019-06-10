女大學生不上學躲房間 以為卡到陰…原來是病了

2019-06-10 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



22歲女大學生在大二時沒有參加期末考，家人才發現她整天躲在房裡，若有所思，不想梳理也不想洗澡，等到家人都睡覺才走出房間找東西吃，以為她卡到陰，求神問卜，最後經神明指示求診，確診是思覺失調症，女大學生經配合治療後復學，今年順利畢業。

台中澄清醫院中港院區身心門診主任周少華說，思覺失調症早期被形容是「年輕人的癡呆症」，因為認知能力退步很明顯，但這其實是大腦神經化學物質分泌失衡所致，呼籲家長要關心子女的日常生活，對子女的行為舉止、言語表達、自我照顧能力及就學情形，要多加注意，發現有所異樣，最好尋求專業醫師評估診斷。

周少華說明，這名女大生發病時，總認為同學都知道她在想什麼，對她指指點點，身邊有音波和電波干擾她，怕一出門，所有人都知道她的心思，因此沒上學，成天躲在房間內，她的父母因開店做生意，每天早出晚歸，沒有察覺。

家屬表示，是校方通知女兒沒有參加期末考，才發覺情況不對，以為女兒卡到陰，四處求神問卜，最後經神明指示，「台中西屯區醫院找精神科女醫師，會有幫助」，於是帶女兒向醫師周少華求診，還說是神明指示來的，醫師實有點驚訝，經詳細問診後，診斷是罹患「思覺失調症」。

周少華說，妄想、幻聽、幻覺「思覺失調症」，好發於15歲到35歲的年輕人，男女比率差不多，目前已有藥物可以控制，但需長期規則服藥，擅自停藥可能復發，最重要的是在穩定治療後，需要接受從事各樣生活技能的訓練，澄清醫院設有「澄心學園」的日間照護醫療，透過音樂、園藝、運動、生活、工作等訓練，協助病患提升自我功能、獨立生活、回歸社會。