三不六要 助失智朋友找到回家的路

2019-06-10 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



76歲的蔡奶奶10年前跌倒造成顱內出血，雖緊急開刀治療，仍有耳鳴等後遺症，加上年紀大、長期吃安眠藥等因素，三年前開始出現輕度失智，迄今則演變為重度失智，走失兩次，所幸在警政與社政系統協助下尋回。

台灣失智症協會，連結內政部警政署與老人福利推動聯盟，今公開尋獲失蹤人口的數據與關鍵因素。警政署防治組科長林大為表示，台灣每年有約2萬的失蹤人口，其中失蹤老人逐年增加；據警政署統計，107年失蹤的失智者就有2190人，占全部失蹤人口近一成。

林大為說，警政署已教育員警，若遇到失智者失蹤應立即受理，從報案資訊、調閱監錄系統、清查地緣關係等方式搜尋；而在警政與民間組織合作下，近五年尋獲率高達八成四，且老人尋獲率最高。

老人福利推動聯盟副秘書長李碧姿表示，老盟在民國90年起成立失蹤老人協尋中心，去年失蹤協尋通報人數共1392人，其中757人為失智者，共尋獲1046人，尋獲率75.14%；此外，聯盟並提供愛的手鍊供申請，近20年來統計，已有2萬7408人申請愛的手鍊，尋獲率也超過九成。

新北市警察局海山分局巡佐蔡淑女表示，據其尋獲失蹤人口關鍵因素研究發現，報案人通報訊息完整性與手機定位查址，為尋獲失蹤人口的最重要指標，但失智症患者常一放手就不見了，也不會帶手機，建議可透過各縣市社會局申請定位手表，給失智者配戴作為定位。