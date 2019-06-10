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三不六要 助失智朋友找到回家的路

2019-06-10 11:40聯合報 記者簡浩正╱即時報導

76歲的蔡奶奶10年前跌倒造成顱內出血，雖緊急開刀治療，仍有耳鳴等後遺症，加上年紀大、長期吃安眠藥等因素，三年前開始出現輕度失智，迄今則演變為重度失智，走失兩次，所幸在警政與社政系統協助下尋回。

台灣失智症協會，連結內政部警政署與老人福利推動聯盟，今公開尋獲失蹤人口的數據與關鍵因素。警政署防治組科長林大為表示，台灣每年有約2萬的失蹤人口，其中失蹤老人逐年增加；據警政署統計，107年失蹤的失智者就有2190人，占全部失蹤人口近一成。

林大為說，警政署已教育員警，若遇到失智者失蹤應立即受理，從報案資訊、調閱監錄系統、清查地緣關係等方式搜尋；而在警政與民間組織合作下，近五年尋獲率高達八成四，且老人尋獲率最高。

老人福利推動聯盟副秘書長李碧姿表示，老盟在民國90年起成立失蹤老人協尋中心，去年失蹤協尋通報人數共1392人，其中757人為失智者，共尋獲1046人，尋獲率75.14%；此外，聯盟並提供愛的手鍊供申請，近20年來統計，已有2萬7408人申請愛的手鍊，尋獲率也超過九成。

新北市警察局海山分局巡佐蔡淑女表示，據其尋獲失蹤人口關鍵因素研究發現，報案人通報訊息完整性與手機定位查址，為尋獲失蹤人口的最重要指標，但失智症患者常一放手就不見了，也不會帶手機，建議可透過各縣市社會局申請定位手表，給失智者配戴作為定位。

蔡淑女與失智症協會秘書長湯麗玉提出「走失協尋三不六要」概念，即「不用等、不用跑、不用錢」，親人若失蹤不用等24小時，就近至派出所報案，協尋不用錢；失智者家屬應做好「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」等方式，來形成守望相助網絡，讓失智者或長者走失時，發揮協尋功效。

失智症協會秘書長湯麗玉（右二）與警政署防治組科長林大為（左三）等人，一同提出「走...
失智症協會秘書長湯麗玉（右二）與警政署防治組科長林大為（左三）等人，一同提出「走失協尋三不六要」概念，即「不用等、不用跑、不用錢」；失智者家屬應做好「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」等方式，讓失智者或長者走失時，發揮協尋功效。記者簡浩正／攝影
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老人福利推動聯盟副秘書長李碧姿表示，老盟在民國90年起成立失蹤老人協尋中心，去年...
老人福利推動聯盟副秘書長李碧姿表示，老盟在民國90年起成立失蹤老人協尋中心，去年失蹤協尋通報人數共1392人，其中757人為失智者，共尋獲1046人，尋獲率43.98%；此外，聯盟並提供愛的手鍊供申請。記者簡浩正／攝影
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76歲的蔡奶奶（左），因10年前跌倒造成顱內出血，雖緊急開刀治療，仍有耳鳴等後遺...
76歲的蔡奶奶（左），因10年前跌倒造成顱內出血，雖緊急開刀治療，仍有耳鳴等後遺症，三年前開始出現輕度失智，迄今演變為重度失智，更曾走失過兩次，所幸在警政與社政系統協助下尋回。記者簡浩正／攝影
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