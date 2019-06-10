婦人突然癲癇 檢查才知她腦部長出像鐘乳石般腫瘤

2019-06-10 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中60歲林姓婦人在家突然發生癲癇，上半身抽搐、口張開吐舌，家人送至鄰近醫院急診室，經由電腦斷層掃描檢查後發現右邊前額處長一顆腫瘤，而且長在頭骨上，形狀像鐘乳石，醫師建議需要進行手術切除。

手術部位在頭部，且腫瘤有壓迫腦部，婦人與家人都很擔心，經親友推薦轉至童綜合醫院就醫，神經外科主任周啟文看診檢查，確認患者前額頭骨上長了一顆約1公分的腫瘤細胞，且腫瘤形狀呈現鐘乳石狀往下生長，還刺穿了腦膜，導致顱內壓力增高而造成癲癇發生，所以必須進行手術切除。

周啟文主任與患者和家屬溝通後，安排進行3D立體導航精準定位腫瘤切除手術，經3D立體導航系統輔助精準定位下，從前額上方髮際線部位開顱進入，將腫瘤切除後並修補破損的腦膜，手術歷時約1個多小時即順利完成，恢復良好，住院5天後返家休養。

周啟文主任指出，腦腫瘤是因為腦部組織細胞部正常增生為瘤狀物，無論腫瘤是良性或惡性，只要有壓迫到腦部神經組織，就可能對人體運作造成影響，而個案罹患的顱骨腫瘤很少見，尤其造成腦部壓迫產生癲癇的情況是非常稀有；目前腫瘤形成原因仍沒有明確原因，可能與遺傳、基因突變、腦損傷、病毒感染或外在環境因素等都有關係，且可能發生在任何年齡層。