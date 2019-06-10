賣場塑膠膜6月底開始試辦回收 率先響應的是這家

2019-06-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



家樂福。路透 分享 facebook

有鑑於塑膠袋回收率僅有9%，用量大、價值低、分類費用，回收率低；環保署決定從大型賣場中、為了避免貨物傾倒的塑膠膠膜開始增加回收開始做起，初步由家樂福大直店率先進行回收示範點，6月底開始運作。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署已經為此與各大賣場開過兩次會議，回收機制將開始運作，由於賣場使用的量很大，這些膠膜的材質很單一，也不會遇到油汙，因此利於回收，溝通說明過後，家樂福願意率先配合參與回收試辦計畫。

賴瑩瑩說，要回收賣場所使用的膠膜，除了要與各大賣場溝通外，還要清運業者願意配合，另外，再利用廠也要願意收才行；初步溝通後發現困難不少，再利用業者認為，像是棉被套包裝的聚氯乙烯(PVC)材質不可回收，建議不要放進去。

她說，這材質主要是因為下雨天，賣場避免貨物淋濕，因此會蓋在貨物上面使用，但再利用業者要求要不要放進去，另外也盡量別貼標籤。

賴瑩瑩表示，初步估計，單一賣場一天的膠膜量約有4公斤左右，也必須要有清運業者配合，比如溝通好幾天運送一次；另外，賣場本身還必須要設置站存區， 工作人員的工作方式(如少貼標籤、把PVC挑出)與動線可能都需要稍作調整。

她說，還有些細節必須確認，但6月底會開始啟動回收，預計試辦計畫試辦三個月看成效，若實施順利，再把回收經驗複製到其他店家，讓業者觀摩。