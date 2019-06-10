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國中會考／推估雄中錄取門檻30分29點、雄女30分28點

2019-06-10 10:25聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

國中會考成績10日公布，在高雄區部分，各校認為，高雄中學、高雄女中等明星學校的落點應與去年落差不大，除了一定要有5A才有機會拿到入學門票，一般推估，雄中錄取門檻為會考積分30分、29點，雄女則為會考積分30分、28點前半段，至於作文因今年考題較難，加上多元比序較後面，保守估計至少要4級分以上。

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