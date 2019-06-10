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抽菸小心傷肺又傷心！男子心衰竭險害命

2019-06-10 10:23聯合報 記者趙容萱╱即時報導

49歲賴姓男子菸齡20多年，5年前因肺水腫住院，不以為意，直到去年在家突然喘不過氣急診，確診是心臟衰竭，轉院到台中榮總住院，發覺事態嚴重，為了愛他的家人，「想看到明天的太陽」，決定戒菸，並配合醫囑，規律服藥、回診等，走路當運動，至今恢復良好。

台中榮總心臟衰竭科主任黃金隆說，心臟衰竭，俗稱心臟無力，只要患者注意心臟衰竭初期症狀，把握治療黃金時期，積極治療、正確照護，就不會讓生命隨時倒塌。台中榮總心臟衰竭科在103年11月成立特別門診，結合心臟內、外科醫師及護理師，提升心臟衰竭病患的生活品質，統籌心臟衰竭病人整合性照護，至今服務超過300名病友，在國內醫療品質競賽屢獲佳績。

黃金隆指出，根據健保署資料，全台每年約2.2萬人因嚴重心臟衰竭住院，若沒有好好治療跟改變習慣，3個月內再住院機率高達30%，年死亡率逼近50%，比癌症還要高。心臟衰竭症狀通常不明顯，若感覺「累、喘、腫」或夜晚忽然胸悶難耐，甚至要起床開窗透氣，就要特別注意。

賴姓男子說，他在工地福利社賣飲料，菸齡20多年，5年前因此肺水腫住院，當時還不知道嚴重，去年7月因大女兒生病煩憂，吃不下、睡不著，菸一根接著一根抽，在家突然喘不過氣急診、住院，才知道心衰竭險些喪命，決定要戒菸，並且配合醫囑，積極治療。

主治醫師廖英傑說，賴姓病患住院時，經由個管師衛教，配合藥物治療、水分控制、每日監測體重、血壓、心跳及記錄數值，出院後第一次回診還需要坐輪椅，6分鐘步行距離從90公尺進步到330公尺，持續門診追蹤，病患配合度高，平常會走路運動，定時返診，並配合規律服藥，每天定時監測體重、血壓、心跳等，都能維持正常值範圍，恢復良好。

賴姓病患（中）在台中榮總心臟衰竭急性後期團隊照護，加上女兒（右）等支持，至今病沿...
賴姓病患（中）在台中榮總心臟衰竭急性後期團隊照護，加上女兒（右）等支持，至今病沿穩定，持續門診追蹤。記者趙容萱／攝影
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賴姓病患（中）在台中榮總心臟衰竭急性後期團隊照護，加上女兒（右）等支持，至今病沿...
賴姓病患（中）在台中榮總心臟衰竭急性後期團隊照護，加上女兒（右）等支持，至今病沿穩定，持續門診追蹤。記者趙容萱／攝影
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台中榮總戒菸水腫
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