會考今寄成績單 英語待加強逾3成、5A作文6級分僅713人

2019-06-10 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國中會考今寄發成績單，全國21萬多名考生中，713人獲最高的5A（精熟）且作文6級分，占全體考生的0.34%，比去年的1127減少414人。今年會考表現最差的仍是英語、數學兩科，雙峰現象依然存在。其中，英語 「待加強」(C)的學生仍超過三成；數學「待加強」有27.35%。5C考生有1萬4190人，人數創歷年最低。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，政府持續執行「減Ｃ」計畫及補救教學計畫，因此會考「待加強」人數，有逐年減少的趨勢。12年國教的國中會考，主要是做考生的學力監控，因此分數是粗略化。

台師大心測中心資料顯示，今年英語有30.20%「待加強」，數學則有27.35%，兩科都跟去年差不多。

國中會考成績分精熟、基礎和待加強三等級，台師大心測中心統計，被視為明星高中門檻、會考成績國英數社自5A（五科都精熟）考生全國有1萬7066人，比去年的1萬7619人，減少553人；5C考生有1萬4190人，占全部考生的6.71%，人數是歷年最低。人數最多級別落在5B、有5萬1626人。

英語科今年A++有6.47%，比去年的5.33%，增加了1.14個百分點；數學A++有6.34%，比去年的5.92%，多了0.42個百分點。

心測中心分析103至108年，英語科和數學科的「精熟」等級增加幅度都超過5個百分點；至於「待加強」等級，近五年數學科的降低幅度為6.1個百分點。英語科則降低3.5個百分點。

數學非選題第一題有6萬5077人拿到0分，占全體考生30.24%。第二題0分的有6萬8924人，占全體考生的32.02%。數學非選第一題拿到滿分的有9萬5240人，第二題拿滿分有2萬4050人。

寫作測驗有7543人（含缺考生）抱蛋，不含缺考生則是4592人拿到0級分。寫作測驗拿到6級分的有1304人，僅占全體考生的0.61%。

拿到成績後，如果對成績有疑慮，6月11日至12日可申請複查。高中職各就學區免試入學名額訂6月20日（基北區外就學區）、21日（基北區）公告，並開放考生查詢個人序位區間及選填志願。