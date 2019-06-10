寶寶滿1歲後 營養師：應多試各類型食物

2019-06-10 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



對新手媽媽來說，從新生兒開始，每天就是不斷上演著擠奶或餵配方奶的人生；滿四個月後，該準備什麼才能給寶寶完整營養，成為新手爸媽的困擾。

營養師表示，寶寶一歲前餵食分成四階段，除出生到四個月大前以母乳或嬰兒配方奶餵養外，第五個月起隨著發育、消化能力的成長，應適時添加不同種類副食品，質地上也有所差異；直到一歲以後，則建議以固體食物為主，讓寶寶從中慢慢適應並兼具營養攝取。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，寶寶餵食分成四階段：出生至四個月大、五到八個月、九至12個月、一歲以後。嬰兒從出生到四個月大前，以母乳或嬰兒配方奶餵養；寶寶滿四個月後到八個月大，隨著感官、動作的發育、消化能力的成長，母乳或配方奶已不足營養需求，寶寶易缺乏維生素D與鐵質等營養素，此時除餵奶外，應開始添加副食品，可先從蔬菜類與水果類開始，如深綠色蔬菜、柳丁等打成湯汁、流質來餵養寶寶。

寶寶九個月大時，則應增加蛋白質的量。趙函穎說，此時在原有的蔬菜與水果類外，可加上魚肉、紅肉、蛋類並打成糊狀、泥狀，食物型態上漸漸變較為固體來餵養，兼顧寶寶成長發育外，同時測試有無過敏現象。

而寶寶滿一歲時，則應該各種類食物都應嘗試，如肉泥丸、蒸蛋、蛋捲、蔬菜等，此時寶寶不只是補充營養，也是訓練其咀嚼、吞嚥能力、接受多樣性食物，養成健康飲食習慣。

趙函穎也提醒，寶寶六個月以上時就應開始均衡飲食，而餵養寶寶副食品時，一歲後建議以固體食物為主，讓寶寶慢慢適應，循序漸進成長。另外，若有素食需求，包含豆腐、黃豆、豆漿、毛豆等奶蛋蔬食，亦能補充寶寶所需營養。