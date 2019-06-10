副食只吃蔬菜泥 一歲兒營養不良

2019-06-10 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



新手爸媽育兒時需小心，勿全聽信網路經驗。有名新竹新手媽媽在網路討論區分享，聽信網路經驗建議，讓自己的寶寶展開「泥派人生」，即除餵母乳外，副食品時期以蔬菜打成食物泥為主進食並吃到一歲半，導致寶寶成長遲緩，一歲多都還無法正常行走。

新手媽媽帶寶寶就醫後才知，因長期蛋白質與維生素D缺乏，小朋友患了後天性「佝僂症」，經醫師及營養師建議下，透過營養改善及補充維生素D後，寶寶逐漸恢復正常，更開始學會站立、走路。

兒科醫師表示，寶寶佝僂症的可能原因很多，除了罕見的先天性礦物質代謝異常以外，起因是維生素D的的攝取不足、營養不良所致，跟長期將食物打成泥狀餵食應非因果關係。不過寶寶滿四個月大後，就可開始嚐試餵副食品，父母不用因擔心寶寶過敏等問題，而不餵食奶蛋魚肉類，造成營養不足；此外，寶寶一歲後，仍建議餵食較為固體食物如蘿蔔丁等，以便訓練寶寶咀嚼能力、刺激牙齒生長及成長發育。

恩主公醫院兒科加護病房主任、小兒科主治醫師許登欽表示，新手爸媽一開始難免經驗不足，其實只要滿四個月大後，就可以開始嚐試餵寶寶副食品；而以食物泥餵食即是方式之一，藉此可補充奶類所不足的營養，例如只以純母奶餵食的寶寶，容易缺乏維生素D與鐵質，此時就應以副食品或配方奶來補充，讓寶寶成長。

許登欽說，寶寶成長到四個月大時，此階段仍應以奶類為主食，加上食物泥等副食品搭配，主要是刺激他的味蕾、補充所缺營養。若媽媽憂心不知該怎麼準備，建議先從粥、蔬菜、水果等寶寶副食品的入門選項食物開始，可先將食物煮熟後，運用家中果汁機將食材打碎攪爛，把它拌成湯汁或糊狀後用湯匙餵食。

而到快一歲時，因寶寶開始陸續長牙，較不建議如上述案例只以蔬菜泥餵食寶寶到一歲半，因這樣會有長期缺乏蛋白質等營養問題；應開始試著餵養寶寶用手指就能抓起來、較為固體的食物：如蘿蔔丁、山藥、馬鈴薯等，也可適時加入魚類，紅肉，蛋黃等來補充寶寶營養、訓練咀嚼能力。但須注意的是，食物仍以軟爛為主，以免寶寶吞嚥時嗆到。

許登欽說，原則上不必過度擔心寶寶過敏問題，家長可多方嘗試，增加食物的多樣化，幫助寶寶攝取各種不同營養；若真出現過敏，另挑選其它種類食物來得到類似養份即可。