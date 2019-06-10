彭啟明：嚴防致災性強降雨 飛航延誤機會大

2019-06-10 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這周開始進入一個很不穩定的大氣環境，請大眾要提高警覺，除了敏感區域要多所提防，外出也要隨身攜帶雨具。

他說，目前鋒面已經在台灣北部海面，距離北台灣約60公里處，也伴隨閃電對流發展，非常的不穩定。而西南季風也進入南海，台灣位於兩者相互互動的區域，天氣明顯將轉差，今天周一是逐步受影響，周二到周五受鋒面來回徘徊，需要嚴防連續的強降雨。

他說，而這鋒面的環境配置，相當符合典型的梅雨鋒面，會持續滯留，配合上西南季風，發展中小尺度對流系統的機會相當高，要到這周末才緩和，請大家多留意。

今天周一的天氣是受到南北兩個系統逐漸移入台灣附近，北部及西半部容易有對流雲系發展移入，西半部容易有短暫陣雨或雷雨，白天也有熱力作用發展，西半部及山區有熱對流發展降雨的可能，容易有短時間強降雨發展。

周二凌晨開始，鋒面影響北台灣，降雨更趨劇烈，鋒面上以及鋒面前緣都有中小尺度對流系統在海峽發展並移入台灣的機會，西半部及東北部有陣雨或雷雨，花東有短暫陣雨或雷雨，要提防局部強降雨發生機會。

周三、周四鋒面逐漸往南移動，會逐漸往南台灣，有在台灣上空南北擺盪，鋒面上很容易發展中小尺度對流系統，中部南部有陣雨或雷雨，北部及東半部有短暫陣雨或雷雨，要提防強降雨發生。

他說，周五鋒面位置再度南移，下午到晚間有機會進入台灣東南方海面至巴士海峽，逐漸離開台灣上空，受鋒面上中小尺度對流發展旺盛影響，白天期間西半部、東北部有陣雨或雷雨，花東有短暫陣雨或雷雨，強對流直接影響時有短時強降雨及豪大雨發生機會，晚間因鋒面往南，南部、花東仍有短暫陣雨，降雨可望明顯趨緩。

而周六、周日鋒面位於台灣南方巴士海峽，台灣附近水氣相對減少，雨勢緩和，各地大致為多雲到陰偶有局部短暫陣雨天氣，山區午後有局部熱對流降雨機會。

他說，本周都是很容易下雨的機會，各種戶外活動務必要小心，特別是中小尺度對流系統，代表這種系統很不穩定，只能前幾個小時看到強對流發展，當注意到附近所在地天黑黑，有閃電可能發展時，務必要提高警覺，聽到雷聲請入室內，如果遇到雷電交加時，更要預防可能的災害。