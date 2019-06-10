影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名婦人跌倒，右手撐地造成骨折，她接受手術後隔天就可以提筆。

62歲的張姓婦人日前跌倒時用右手撐地，導致右手腕整個腫脹變形，到衛福部豐原醫院急診室救治，經X光檢查後確診為「右手腕遠端橈骨骨折」，婦人很擔心手術後會影響工作及生活，醫師告知可採用微創手術治療，術後隔天要提筆寫字都行，讓病患安心接受手術、目前手腕功能也恢復正常。

豐原醫院醫師羅達富表示，遠端橈骨骨折是骨科最常見的骨折之一，因為一般跌倒趴地時容易使用手撐地，導致手腕過度受力引起骨折◦

骨折型態和年紀是決定治療方式的考慮因素，如果骨折處遠離手腕關節、沒有嚴重變形、或是功能衰弱的老人，可以接受保守治療◦

手術治療針對移位變形和影響關節面的骨折，主流的方式是骨板的內固定植入，標準的手術路徑因為植入方式需切開旋前方肌（Pronator Quadratus），雖然不影響骨折癒合，但對功能恢復有一定影響。

多年來發展的微創技術，在不破壞這塊肌肉的方式下完成手術，術後不只功能恢復快可以即早活動，傷口美觀也不易形成蟹足腫，對患者有更多治療的好處。