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酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55聯合報 記者曹悅華╱即時報導

酷航又推出機票優惠。聯合報系資料照
酷航又推出機票優惠。聯合報系資料照
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酷航促銷又來了！酷航明起到周四，推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，單人來回飛新加坡含稅價只要3999起，共有35個優惠航點，明早7時開搶。

酷航說，此次推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、大阪（高雄出發）、首爾、札幌（北海道）、曼谷、新加坡；歐洲雙航點：柏林、雅典；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；私房旅遊航點：吉隆坡、蘭卡威、檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、關丹、普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港；東南亞秘境寮國：龍坡邦、永珍；活力印度城市：清奈、阿姆利則、柯枝、海得拉巴、特里凡得琅、勒克瑙；以及馬爾地夫等。本次促銷的旅遊期間最晚至2020年3月28日。

酷航表示，35個優惠航點，直飛國人最愛的東京、大阪、首爾、北海道札幌、曼谷、新加坡，來回含稅3999元起。經由新加坡轉機飛往德國柏林、希臘雅典，來回含稅也不用1萬6000元。台北或高雄出發，經新加坡轉機到東南亞、澳洲、印度等航點，來回含稅則是4499元起。

酷航機票促銷。圖／酷航提供
酷航機票促銷。圖／酷航提供
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酷航說，不用擔心搭低成本航空會不適，酷航787夢幻客機，讓旅客在長途航班上享有寬敞的座位空間，還能升等加購酷航商務艙，享有免費機上餐食、手提行李兩件共15公斤、託運行李30公斤、個人充電插座、迎賓飲料、優先報到和登機等全方位且周到服務，小資族可多加利用。

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