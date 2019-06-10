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首波滯留鋒面逼近！這三天雨勢最劇烈 不排除有龍捲風

2019-06-10 08:27聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今年首波在台灣滯留的鋒面來了。本報資料照片
今年首波在台灣滯留的鋒面來了。本報資料照片
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今年首波在台灣滯留的鋒面來了。中央氣象局說，今鋒面逼近，加上西南氣流漸增強，天氣轉不穩定，全台有雨至周五，周二到周四影響最為劇烈，西半部有豪雨等級以上的雨勢，有致災可能。

氣象預報員林定宜說，今是這道滯留鋒面接近過程，加上西南風增強，天氣轉不穩定，全台轉有雨，以西半部和東北部感受最為明顯，易發生短暫陣雨或雷雨，甚至有大雨或豪雨發生機率。

氣溫方面，林定宜說今因為還在西南風裡頭，相對暖和，北部高溫32度、中南部33度、東部32度，東南部則因有焚風可能，溫度達33度，大武甚至可能飆到36度；全台低溫則落在26到27度間。

林定宜說，周二到周四鋒面直接影響台灣，加上西南氣流，天氣更不穩定，全台有雨，雨勢更大，西半部地區有豪雨等級以上降雨，不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，今天會做出決定。

氣溫方面，受到鋒面直接影響，林定宜說，周二到周四北台灣高溫降4度以上，落在30度左右；低溫部分，北部中部24度、南部和東部25度上下。

林定宜表示，到了周五全台雨繼續下，只是北台灣雨勢會稍小，以南台灣最為明顯。

至於周二至周四受到滯留鋒直接影響，是否會有龍捲風發生可能，林定宜說不排除，但這些都是劇烈天氣下可能發生的狀況，包含雷擊、冰雹、強陣風等，目前還無法做預測，不必然會發生。

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