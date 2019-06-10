經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



鮮奶茶融合茶香與奶香，是許多人喜愛的飲料。本報資料照片 分享 facebook

融合茶香與奶香的鮮奶茶是許多人喜愛的飲料，不過網路卻流傳經常喝鮮奶茶可能導致腎結石。對此，營養師表示「並不會」，茶葉或咖啡都是含有草酸的食物，當草酸遇上鈣會變成草酸鈣，不過草酸鈣會在腸道形成，並隨著糞便排出，因此並不會滯留體內發展成腎結石。

營養師方晴誼表示，茶葉與咖啡都含有草酸，草酸遇上牛奶中的鈣質會變成草酸鈣，會在腸道形成草酸鈣結石並隨著糞便排出。雖然不會發展成腎結石，但平時鈣質不夠的人要擔心鈣質的吸收。

鈣質不夠的人其實很多，衛福部國健署102年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，6歲以下幼兒約有六成人的鈣質攝取不足，其他年齡層更高達九成以上。

方晴誼表示，咖啡中的草酸含量較少，因此比起鮮奶茶，喝咖啡拿鐵能攝取的鈣質稍稍高一些。而茶葉不僅含有草酸，還有單寧酸，這兩種成分都會影響鈣質吸收，因此即使天天喝上國健署建議的兩杯牛奶量，但兩杯都再調製為鮮奶茶，那麼當日攝取的鈣質量，計算上就要再打折扣。

根據國健署公布的第七版國人膳食營養素參考攝取量， 0–6個月的嬰兒每天建議攝取鈣質300毫克， 7–12個月為400毫克，1–3 歲為500毫克，7–9歲為800毫克，10–12歲為1000毫克，13–18歲為1200毫克， 19歲以上為1000毫克。

方晴誼表示，每日建議喝1.5-2杯低脂乳品，若每杯200毫升，總計可獲得約400毫克的鈣質，但對於青少年與成人而言，仍遠不及每日建議攝取的鈣質量標準，因此仍需要多多從其他來源取得鈣質。

方晴誼表示，富含鈣質的食物還包括起司、優酪乳、小魚乾、豆腐、豆包、堅果、高麗菜、芥菜、莧菜、花椰菜等，可多多選食。另外，適當的日照有助於體內維生素D的製造，維生素D能幫助體內鈣質吸收，因此每天可選在非正中午的時段曬點太陽，約莫20分鐘就很足夠；若是年長者、夜間工作者、長時間待在辦公室工作者等，可考慮購買維生素D的保健食品加以補充。