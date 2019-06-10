滯留鋒逼近！ 吳德榮：明天至周五慎防致災性降雨

2019-06-10 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



明天至周五梅雨季第五道鋒面在附近徘徊，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒回到北部海面，雖尚未直接影響，大氣趨不穩定。西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率提升，降雨量增多，午後熱力作用亦會增強局部性陣雨或雷雨的強度。

今天氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱，東南部有過山沉降帶來高溫，仍應注意防曬、防中暑。北部氣溫約25至32度、中部26至33度、南部26至34度、東部24至36度。

他說，明天至周五梅雨季第五道鋒面在附近徘徊，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。滯留鋒伴隨西南氣流，有利中尺度對流系統發展的環流型態已形成，激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨…等)發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢，應特別注意氣象局正式發布的即時訊息及特報。

周六、周日滯留鋒在巴士海峽徘徊，台灣天氣比較緩和，但還不是很穩定，有局部短暫陣雨的機率。

氣象局說，明天至周四鋒面及西南氣流影響，全台有雨；這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，影響期間台灣各地天氣相當不穩定，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨發生；除了鋒面上的中尺度對流以外，搭配西南氣流的影響，西半部局部地區將可能出現豪雨以上等級降雨，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能，請嚴加戒備。

周五至周日鋒面南移至巴士海峽附近，南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨且有大雨的機率，其他地區仍有局部短暫陣雨。