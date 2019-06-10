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今起六天全台有雨 嚴防瞬間大雨雷擊強陣風

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降雨強風帶走汙染物 全台空品連三天罕見「綠油油」

2019-06-10 06:03聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，台灣天氣近期受鋒面影響，各地都有降雨發生機會，加上風場有利擴散條件，今起三天全台空氣品質罕見出現一片「綠油油」景象，各地都是「良好」等級。

空氣品質監測網指出，今天台灣位於鋒面前緣，天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，降水洗除汙染物，空氣品質將視降雨時間及強度而有所變化；環境風場為西南風且風速強，水平擴散條件佳，白天受熱力作用影響，致垂直擴散條件較佳，各地空氣品質以良好等級為主，金門馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

今天各地空氣品質，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

11日受滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣各地皆有較強降雨發生的機會，降水洗除汙染物，汙染物濃度將視降雨時間而有所變化，各地空氣品質多為良好等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區地區為「良好」等級。

12日受滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣各地皆有較強降雨發生的機會，降水洗除汙染物，汙染物濃度將視降雨時間而有所變化，各地空氣品質多為良好等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區地區為「良好」等級。

今起三天全台各地空氣品質皆為良好等級。圖／取自空氣品質監測網
今起三天全台各地空氣品質皆為良好等級。圖／取自空氣品質監測網
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空氣品質西南氣流金門馬祖
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